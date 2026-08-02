Реал Мадрид се огласио након повлачења ФИФА и послао оштру поруку

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Реал Мадрид поздравио је одлуку ФИФА-е да одустане од продаје дијела комерцијалних права својих такмичења приватним инвеститорима.
Из мадридског клуба поручили су да је повлачење приједлога добра вијест за фудбал, његове институције и милионе навијача широм свијета.
Реал је посебно захвалио УЕФА-и, конфедерацијама, националним савезима и другим институцијама које су се успротивиле пројекту и заједничким притиском натјерале ФИФА-у на повлачење.
Мадридски великан наглашава да су клубови темељ репрезентативног фудбала јер проналазе, развијају и плаћају играче који касније наступају на Свјетском првенству.
"Неприхватљиво је присвајати будуће приходе фудбала без преузимања трошкова и ризика који те приходе стварају", поручили су из Реала.
У клубу сматрају да Свјетско првенство представља јавно добро које припада државама, навијачима и цијелом друштву, због чега не смије бити сведено на финансијски производ намијењен заради мањег броја инвеститора.
Реал је повукао паралелу с ранијом одлуком Ла Лиге да приватном фонду ЦВЦ уступи дио будућих прихода од телевизијских права клубова на период од 50 година.
Мадридски клуб тада није учествовао у том послу, а сада је поновио да се приходи клубова не смију деценијама унапријед оптерећивати док они истовремено сносе све трошкове и пословне ризике.
Реал Мадрид закључио је да се модел који је ФИФА сада повукла више никада не би смио појавити ни у шпанском ни у међународном фудбалу.
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