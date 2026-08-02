Инфантино одустао од контроверзног плана, али стижу оптужбе

Аутор:АТВ редакција
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Одустајање ФИФА-е од контроверзног инвестицијског пројекта није смирило критике на рачун Ђанија Инфантина.
Предсједник Њемачког фудбалског савеза Бернд Нојендорф сматра да повлачење приједлога не може бити крај цијеле приче. Затражио је детаљну истрагу о томе како је пројекат покренут и докле је стигао без шире расправе унутар ФИФА.
План је предвиђао улазак приватних инвеститора у компанију која би управљала комерцијалним правима Свјетског првенства и других великих такмичења.
УЕФА и свих 55 њених чланица једногласно су одбацили такву могућност. Против пројекта су се изјасниле и друге конфедерације, након чега је ФИФА одлучила потпуно одустати.
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"Покушај отварања ФИФА такмичења приватним инвеститорима доживио је спектакуларан неуспјех. Томе је допринио јединствен став свих чланица УЕФА", поручио је Нојендорф.
Европски савези претходно су најавили и могућност повлачења својих репрезентација из ФИФА такмичења уколико приједлог остане на снази.
Нојендорф је оцијенио да јавност сада мора добити одговор на питање како је пројекат могао бити развијан без транспарентног одлучивања.
"Инфантино је дјеловао самовољно, нетранспарентно и на крају неодговорно према интересима фудбала", рекао је предсједник ДФБ.
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Он сматра да УЕФА и остале конфедерације морају заједнички захтијевати промјену културе управљања у свјетској фудбалској организацији.
– Одлуке поново морају бити предмет расправе међу чланицама и морају се доносити унутар надлежних тијела ФИФА – закључио је Нојендорф.
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