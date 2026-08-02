Додик и Вучић стигли у Дрвар

Аутор:АТВ редакција
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Предсједник Милорад Додик и предсједник Србије Александар Вучић допутовали су у Дрвар, гдје ће се састати са општинским руководством и обићи погон фабрике "Јумко".
Вучића и Додик у Дрвару су дочекали предсједник Народне скупштине Републике Српске Ненад Стевандић, министри у Влади Републике Српске Жељко Будимир и Раденко Будић, начелник општине Дрвар Душица Рунић, те велики број грађана који су носили наставе Србије и Републике Српске.
Рунићева је изјавила раније Срни да ће на састанку бити ријечи о пројектима који су у овој општини реализовани уз помоћ влада Републике Српске и Србије, али и о будућим пројектима.
"Од Србије очекујемо подршку за реализацију инфраструктурних пројеката који су од великог значаја за развој Дрвара и побољшање услова живота становништва", навела је Рунићева.
Она је нагласила да српски народ у Дрвару може опстати и развијати се само уз континуирану подршку Републике Србије и Републике Српске, преноси Срна.
Погон врањске компаније "Јумко" у Дрвару свечано је отворен 29. јануара 2020. године, а за његову изградњу и опремање Влада Србије је издвојила 500.000 евра.
Додик и Вучић прије Дрвара посјетили су манастир Рмањ, гдје су разгиоварали са епископом бихаћко-петровачки Сергијем.
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