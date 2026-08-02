Додик: Бошњаци хоће да нам наметну културно насљеђе које не постоји

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Предсједник Милорад Додик рекао је данас да Бошњаци покушавају да прогурају причу о некаквом босанскохерцеговачкон културном насљеђу које не постоји.
Додик је током посјете манастиру Рмањ, гдје је њега и предсједника Србије Александра Вучића угостио Његово преосвештенство епископ бихаћко-петровачки Сергије, истакао да Бошњаци гурају ту причу, као и назив босански Срби, док им сметају друге ствари.
"Кад се каже босански муслиман, они се љуте, а нас и они и други називају босанским Србима. Сад причају о бх. културном насљеђу, иако оно не постоји. Постоје српско, хрватско и турско насљеђе у Бих, али бошњачко не постоји", рекао је Додик.
Он је додао да има и Срба, па и владика који подржавају такве наративе, оцјењујући да такви не припадају српском народу.
"Нисмо ми никакви босански Срби. Нама је Бењамин Калај дао тај назив. За мене је увреда када дођем у Београд и када ме питају шта има у Босни. За мене Босна у том погледу не постоји. Ја сам Србин", поручио је Додик.
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