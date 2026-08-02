Дјевојчица (7) скочила у базен и задобила тешке повреде: Под водом била четири минута

Аутор:АТВ редакција
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Дјевојчица (7) из Новог Сада задобила је повреду кука приликом скока у базен у хотелском комплексу у Богатићу и четири минута остала испод површине воде.
Када је мајка примјетила да дјевојчица није крај лежаљки почело је драматично спасавање.
Сцена
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Очевици драме наводе да је дјевојчица имала среће што се крај базена затекла докторка која у овом туристичком комплексу проводи одмор.
- Чим су момци изнијели дјевојчицу из воде, докторка је притрчала и почела да је реанимира. Практично јој је спасила живот с обзиром на то да је дуго била без кисеоника - испричао је извор.
Свега неколико минута послије примљеног позива на лице мјеста је стигла и екипа хитне службе Дома здравља из Богатића.
Свијет
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- Дјевојчица је била у свјесном стању, имала је срчани ритам, али је отежано дисала и комуницирала. Уочени су хематоми који су вјероватно настали од ударца о решетку у базену - рекао је саговорник Информера.
Дјевојчица је транспортована у Здравствени центар у Шапцу.
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