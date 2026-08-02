Беба није чекала породилиште: Дјевојчица рођена у возилу Хитне помоћи

Аутор:АТВ редакција
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Несвакидашњи догађај збио се у возилу чачанске Хитне помоћи, када једна храбра дјевојчица није жељела да чека и родила се управо у санитету.
Породиља је примљена у Општу болницу у Чачку након што јој је пукао водењак у 33. недјељи и одлучено је да буде превезена у Универзитетски-клинички центар у Крагујевцу.
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"Екипа је морала брзо да реагује, јер је дошло до непредвиђеног напредовања порођаја током превоза. Дјевојчица је стигла на свијет око 6 сати и 30 минута, пред сам улазак у Крагујевац. Одмах по рођењу, беба је захтјевала потпору у дисању, након чега је заплакала. Докторка која је била у пратњи је потом са бебом у наручју отрчала до одјељења УКЦ гдје је потом бебу преузео тим љекара", каже за РИНУ извор из Опште болнице у Чачку.
Најважније је да се и беба и мајка осјећају добро и да је на крају, без обзира на изазове, све прошло како треба.
Велико знање, професионалност и посвећеност у кључном тренутку показала је докторка Јована Ђоковић која је била у пратњи породиље, али и бабица Данијела Пајовић која је била велика помоћ и подршка.
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Возач санитета Средоје Благојевић такође је показао велику професионалност и током превоза није изгубљен ниједан минут, што је у тим тренуцима било најважније.
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