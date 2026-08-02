Један брат погинуо, други тешко повријеђен у саобраћајној несрећи

Аутор:АТВ редакција
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Једна особа је погинула, а друга је тешко повријеђена у тешкој саобраћајној несрећи која се јутрос око 3.30 часова догодила у мјесту Неменикуће, у Космајској улици, на подручју општине Сопот.
Према првим информацијама, аутомобил марке "фијат пунто", којим је управљао М. Ж. (24), из за сада неутврђених разлога слетио је са коловоза и великом силином ударио у бетонску ограду породичне куће.
Возач је од задобијених повреда преминуо на лицу мјеста, док је његов брат, М. Ж. (22), који се налазио на мјесту сувозача, задобио тешке тјелесне повреде и хитно је превезен у Ургентни центар, гдје му се љекари боре за живот.
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По налогу надлежног тужилаштва, тијело настрадалог упућено је на обдукцију, која би требало да утврди тачан узрок смрти.
Полиција је обавила увиђај, а околности под којима је дошло до ове тешке саобраћајне несреће биће утврђене даљом истрагом.
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