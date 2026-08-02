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Један брат погинуо, други тешко повријеђен у саобраћајној несрећи

Аутор:

АТВ редакција
02.08.2026 14:29

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Ротација на полицијском аутомобилу полиције Србије
Фото: Танјуг

Једна особа је погинула, а друга је тешко повријеђена у тешкој саобраћајној несрећи која се јутрос око 3.30 часова догодила у мјесту Неменикуће, у Космајској улици, на подручју општине Сопот.

Према првим информацијама, аутомобил марке "фијат пунто", којим је управљао М. Ж. (24), из за сада неутврђених разлога слетио је са коловоза и великом силином ударио у бетонску ограду породичне куће.

Возач је од задобијених повреда преминуо на лицу мјеста, док је његов брат, М. Ж. (22), који се налазио на мјесту сувозача, задобио тешке тјелесне повреде и хитно је превезен у Ургентни центар, гдје му се љекари боре за живот.

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По налогу надлежног тужилаштва, тијело настрадалог упућено је на обдукцију, која би требало да утврди тачан узрок смрти.

Полиција је обавила увиђај, а околности под којима је дошло до ове тешке саобраћајне несреће биће утврђене даљом истрагом.

(Телеграф.рс)

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Тагови :

Саобраћајна несрећа

Сопот

погинуо младић

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