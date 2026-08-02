Терориста из Москве је жена, огласили се званичници

Аутор:АТВ редакција
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Ручно направљена бомба коју је носила жена усмртила је најмање три особе и повриједила 21 у суботу увече у близини луксузног ресторана у центру Москве, саопштиле су власти. На друштвеним мрежама појавиле су се непотврђене спекулације да би напад могао бити повезан са ратом у Украјини.
Експлозија се догодила нешто прије 20 часова у близини италијанског ресторана смјештеног у једном од седам московских небодера из Стаљиновог доба, на Кудринском тргу, саопштила је полиција.
Руски Национални антитерористички комитет (НАК) навео је да је неидентификована жена, која је носила импровизовану експлозивну направу, покушала да уђе у ресторан, али ју је зауставио радник обезбјеђења.
Према наводима НАК-а, жена, радник обезбјеђења и један гост италијанског ресторана „Балци Роси“ погинули су на лицу мјеста у експлозији која је услиједила.
Телевизија РЕН ТВ објавила је у недјељу, позивајући се на извор, да су двије особе које су превезене у болницу накнадно преминуле од задобијених повреда, чиме је број погинулих повећан на пет. Та информација, међутим, није званично потврђена. РЕН ТВ је навео и да је шест особа и даље у тешком стању.
Градоначелник Москве Сергеј Собјањин изразио је у недјељу саучешће породицама погинулих и поручио да ће одговорни бити кажњени.
„Јуче је у Москви изведен бруталан терористички напад“, навео је Собјањин у саопштењу.
Власти нису објавиле имена погинулих и повријеђених, нити су саопштиле податке о осумњиченима. Према непровјереним извјештајима са друштвених мрежа, мета напада наводно је био високи руски војни командант, који није повријеђен.
Више од четири године од почетка рата пуног обима у Украјини, Русија је ове године обећала бољу заштиту високих војних званичника након низа атентата и покушаја убистава, за које је оптужила Кијев.
Руски војни блогери брзо су, не наводећи доказе, за напад оптужили Украјину. Кијев се није одмах огласио.
Дневни лист „Комерсант“ објавио је да жена која је носила бомбу можда није знала да је експлозив код ње, те да је направу могла даљински активирати друга особа.
На интернет страници ресторана наведено је да је објекат у суботу био затворен због приватног догађаја.
Начин извођења напада подсјетио је на бомбашки напад из 2023. године, у којем је погинуо руски провоjни блогер Владлен Татарски.
Млада жена Дарја Трепова осуђена је на 27 година затвора јер је Татарском предала бомбу скривену у статуети, која је експлодирала у његовим рукама. Она је тврдила да је поступала по налогу мушкарца из Украјине који јој је послао новац.
Високи украјински званичници у то вријеме нису преузели одговорност за напад, али нису ни негирали умијешаност.
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