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Градоначелник Москве: Експлозија у ресторану је терористички напад

Аутор:

АТВ редакција
02.08.2026 14:35

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Москва, Русија
Фото: АТВ

Градоначелник Москве Сергеј Собјањин изјавио је да је јучерашњи бомбашки напад на ресторан у главном граду Русије био брутални терористички акт.

"Јуче је у Москви извршен брутални терористички акт који је однио људске животе. Жртве се тренутно налазе у градским болницама, гдје им се пружа сва неопходна њега", написао је Собјањин на друштвеним мрежама.

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У синоћњој експлозији у центру Москве погинуле су три особе, укључујући жену бомбаша, јавили су руски државни медији позивајући се на локалне званичнике.

Истражна комисија је саопштила да је најмање 21 особа рањена када је експлозивна направа активирана у ресторану на тргу Кудринскаја.

Жена је покушала да прокријумчари бомбу у локал, али је обезбјеђење одбило да је пусти прије него што је бомба експлодирала, пренијела је агенција РИА Новости.

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Засад нема више информација од руских власти и нико није јавно преузео одговорност за експлозију.

(Срна)

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Тагови :

Москва

Русија

Терористички напад

Сергеј Собјанин

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