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Уведене мјере штедње воде због суше и повећане потрошње

Аутор:

АТВ редакција
02.08.2026 13:52

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Славина, вода
Фото: АТВ

У Задру су уведене мјере штедње пијаће воде за грађане и привреду због неповољног стања залиха и ограничених капацитета у систему водоснабдијевања, саопштено је данас из задарског предузећа "Водовод".

"Усљед дуготрајног сушног периода и повећане потрошње, нивои воде на црпилишту континуирано се приближавају минимално дозвољеним вриједностима", навели су из "Водовода".

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Због тога су грађани, привредници, пољопривредна газдинства, компаније, градске, јавне и државне институције, као и спортска друштва позвани да значајно смање потрошњу воде намијењене заливању јавних и приватних зелених површина, фудбалских терена и других површина.

Из задарског "Водовода" апеловали су и да се избјегава прање возила и пловила, често пуњење базена, као и коришћење воде на јавним мјестима, попут тушева и славина на плажама.

"Пијаћа вода мора да буде приоритет", поручили су из "Водовода" и додали да у тренутним околностима предност мора да има стабилно снабдијевање домаћинстава, здравствених установа и других неопходних служби.

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Ограничења у Задру уведена су у тренутку када Хрватску погађа топлотни талас, док посљедице дуготрајне суше постају све видљивије на водостајима ријека и потока.

У Вуковару је пресушила ријека Вука, у Загребу поток Врапчак, док је Сава код Славонског Брода на веома ниском нивоу.

(Срна)

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Тагови :

Задар

Хрватска

Вода

редукција воде

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