Уведене мјере штедње воде због суше и повећане потрошње

Аутор:АТВ редакција
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У Задру су уведене мјере штедње пијаће воде за грађане и привреду због неповољног стања залиха и ограничених капацитета у систему водоснабдијевања, саопштено је данас из задарског предузећа "Водовод".
"Усљед дуготрајног сушног периода и повећане потрошње, нивои воде на црпилишту континуирано се приближавају минимално дозвољеним вриједностима", навели су из "Водовода".
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Због тога су грађани, привредници, пољопривредна газдинства, компаније, градске, јавне и државне институције, као и спортска друштва позвани да значајно смање потрошњу воде намијењене заливању јавних и приватних зелених површина, фудбалских терена и других површина.
Из задарског "Водовода" апеловали су и да се избјегава прање возила и пловила, често пуњење базена, као и коришћење воде на јавним мјестима, попут тушева и славина на плажама.
"Пијаћа вода мора да буде приоритет", поручили су из "Водовода" и додали да у тренутним околностима предност мора да има стабилно снабдијевање домаћинстава, здравствених установа и других неопходних служби.
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Ограничења у Задру уведена су у тренутку када Хрватску погађа топлотни талас, док посљедице дуготрајне суше постају све видљивије на водостајима ријека и потока.
У Вуковару је пресушила ријека Вука, у Загребу поток Врапчак, док је Сава код Славонског Брода на веома ниском нивоу.
(Срна)
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