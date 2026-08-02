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На хрватској плажи откивена Ешерихија коли: Купање није препоручљиво до даљњег

Аутор:

АТВ редакција
02.08.2026 14:45

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Море чине водене масе на површини Земље просјечно једнаких физикалних и хемијских својстава, које су у међусобној вези.
Фото: pexels/IslandHopper X

На плажи Билин жал у Лумбарди на острву Корчула забиљежено је фекално онечишћење мора због повишене концентрације бактерије Ешерихија коли, због чега је грађанима и туристима препоручено да се до даљњег не купају на тој локацији.

Како је саопштила Дубровачко-неретванска жупанија, краткотрајно фекално онечишћење потврђено је током шестог редовног испитивања квалитета воде у мору за купање које спроводи Завод за јавно здравство Дубровачко-неретванске жупаније.

“Утврђено је да резултати анализе мора за купање на плажи Билин жал прелазе граничну вриједност за бактерију Ешерихија коли”, навели су из Завода.

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Због тога се до даљњег не препоручује купање на овој плажи.

Из Завода истичу да ће узорковање мора бити понављано све док се не потврди престанак онечишћења и море поново буде здравствено исправно за купање, преноси Црна-Хроника.

О случају су обавијештене Инспекција заштите околиша и друге надлежне инспекцијске службе које ће пратити даљњи развој ситуације.

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Тагови :

ешерихија коли

Хрватска

Море

Корчула

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