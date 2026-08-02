На хрватској плажи откивена Ешерихија коли: Купање није препоручљиво до даљњег

Аутор:АТВ редакција
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На плажи Билин жал у Лумбарди на острву Корчула забиљежено је фекално онечишћење мора због повишене концентрације бактерије Ешерихија коли, због чега је грађанима и туристима препоручено да се до даљњег не купају на тој локацији.
Како је саопштила Дубровачко-неретванска жупанија, краткотрајно фекално онечишћење потврђено је током шестог редовног испитивања квалитета воде у мору за купање које спроводи Завод за јавно здравство Дубровачко-неретванске жупаније.
“Утврђено је да резултати анализе мора за купање на плажи Билин жал прелазе граничну вриједност за бактерију Ешерихија коли”, навели су из Завода.
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Због тога се до даљњег не препоручује купање на овој плажи.
Из Завода истичу да ће узорковање мора бити понављано све док се не потврди престанак онечишћења и море поново буде здравствено исправно за купање, преноси Црна-Хроника.
О случају су обавијештене Инспекција заштите околиша и друге надлежне инспекцијске службе које ће пратити даљњи развој ситуације.
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