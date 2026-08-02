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Незванично: Отац убио сина и кћерку, пресудио послије себи

Аутор:

АТВ редакција
02.08.2026 15:15

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Незванично: Отац убио сина и кћерку, пресудио послије себи

У Светом Крижу Зачретју јуче се догодила породична трагедија у којој су живот изгубиле три особе. У породичној кући пронађена су тијела оца и његово двоје малољетне дјеце. Иако званичне потврде још нема, сумња се на убиство и самоубиство.

Полиција се огласила о овом случају.

„Током увиђаја, који су обавили полицијски службеници и инспекторка за заштиту од пожара и експлозија, а којим је руководила дежурна замјеница Жупанијског државног тужилаштва у Загребу, на спрату породичне куће у Светом Крижу Зачретју пронађена су тијела двије малољетне особе и 46-годишњег хрватског држављанина.

Утврђено је и да је у неколико просторија у кући запаљена ватра, која је изазвала пожар.

Тијела су превезена у Завод за судску медицину и криминалистику у Загребу, гдје ће бити обављена обдукција ради утврђивања тачног узрока смрти“, саопштила је јутрос полиција.

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Мјесто догађаја јуче је одмах обезбијеђено, а приступ подручју око куће био је затворен. Увиђајем је руководила Сања Маркановић, замјеница општинског државног тужиоца у Загребу.

„Током увиђаја изузимају се сви трагови и докази како би биле утврђене околности догађаја. Након завршетка увиђаја, тијела ће бити упућена на обдукцију“, најавила је Маркановићева.

Незванично: Убиство и самоубиство

Према незваничним информацијама Индекса са терена, које је објавио РТЛ Данас, сумња се да је отац усмртио своје двоје дјеце, запалио кућу, а потом извршио самоубиство.

Локални портал „Загорје“ пише да су страдали отац, његов 17-годишњи син и 14-годишња кћерка. Комшије су за портал рекле да су чуле три пуцња, након чега је избио пожар.

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Један од мјештана рекао је за „Индекс“ да је такође чуо за пуцњаву.

„Из прве руке знам да је било пуцњаве, пријатељ ми је тамо“, рекао је.

Отац је, наводно, ноћ раније на друштвеним мрежама оставио поруку из које се могло наслутити да планира да се освети супрузи.

Шок и невјерица у комшилуку

Супруга и мајка у вријеме трагедије била је на послу. На мјесто догађаја стигла је након што је сазнала да јој кућа гори.

„Јадна жена, викала је, сва у шоку. Страшна је ово трагедија. Ужасна“, испричале су комшије.

Додали су да је ријеч о породици која се доселила са подручја Златара.

Друга комшиница испричала је да је чула сирене док је била у башти.

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„Када сам погледала према путу, видјела сам да из куће куља дим. Разбијали су прозоре. Убрзо је стигла и хитна помоћ. Мени је позлило, па сам отишла у кућу“, рекла је.

Једна од комшиница била је толико потресена да јој је син морао дати таблету за смирење.

„Прво сам помислила да су се људи угушили у сну. Шта се тачно догодило унутра, не знам. То није нормално. Ако су и постојале несугласице, постоји други начин да се то ријеши“, изјавила је.

Породица није била у систему социјалне заштите

Из Министарства социјалне политике потврдили су за РТЛ Данас да породица није била под надзором Центра за социјалну заштиту, који у овом случају није предузимао мјере породично-правне заштите.

Ни полиција до сада није поступала у случајевима повезаним са овом породицом.

Начелник општине Свети Криж Зачретје Марко Кос најавио је проглашење Дана жалости.

„Ово је трагедија за цијело мјесто. Чекамо званичне информације након увиђаја како бисмо могли прогласити Дан жалости. Све нас је ово сломило“, рекао је Кос за ХРТ.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

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Тагови :

Хрватска

ubistvo i samoubistvo

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