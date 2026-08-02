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Познато колика казна пријети убици Рускиње у Београду: Тијело ставио у кофер и бацио у канал

Аутор:

АТВ редакција
02.08.2026 13:12

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Људмила Туркова Константиновна, дјевојка чије је тијело пронађено у коферу у Београду
Фото: Приватна архива

На приједлог Вишег јавног тужилаштва у Београду, суд је одредио притвор до 30 дана турском држављанину К. Е. (24), осумњиченом да је 26. јула у стану у Борчи на свиреп и подмукао начин убио руску држављанку Т. Љ. К.

Он је потом њено тијело ставио у кофер и бацио га у канал.

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Више јавно тужилаштво у Београду је претходно суду предложило да му одреди притвор из свих законских разлога: због опасности од бјекства, да не би утицао на свједоке, да не би у кратком временском периоду поновио кривична дјела, као и јер је за кривично дјело које му се ставља на терет прописана казна затвора преко 10 година, а начин извршења или тежина посљедице кривичног дјела довели су до узнемирења јавности које може угрозити несметано и правично вођење кривичног поступка.

Осумњичени је на саслушању негирао извршење кривичног дјела које му се ставља на терет, саопштило је раније Више јавно тужилаштво у Београду.

Наредбом о спровођењу истраге осумњиченом се на терет ставља кривично дјело тешко убиство.

Сумња се да је К. Е. намамио покојну Т. Љ. К. у свој стан, у који су заједно ушли око 5.30 часова, а Т. Љ. К. се није надала да ће јој осумњичени наудити.

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У наредних сат времена по доласку преминуле у његов стан, осумњичени ју је, како се сумња, угушио комадом одјеће коју је претходно обмотао око њеног врата, усљед чега је Т. Љ. К. преминула на лицу мјеста.

Након тога осумњичени је, како се сумња, тијело покојне ставио у путнички кофер који је изнио из стана око 6.55 часова, а кофер у којем се налазило тијело бацио у водени канал Визељ.

(Танјуг)

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Тагови :

Људмила Туркова Константиновна

Убиство

Београд

Притвор

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