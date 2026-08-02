Саобраћајни колапс у Хрватској: Путници заглављени у колонама и по 28 сати

Аутор:АТВ редакција
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Велике гужве захватиле су југ Хрватске, а колоне возила према граници са Црном Гором протежу се километрима.
На подручју Конавала, посебно према граничним прелазима Дебели Бријег и Карасовићи, возачи сатима чекају у непомичним колонама, док поједини путници тврде да се на излаз из Хрватске чека и до 28 часова.
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Читаоци су послали снимке и фотографије огромних колона из Жупе дубровачке и Чилипа, на којима се види велики број возила која готово стоје у мјесту, пише Индекс. Према процјенама са терена, колона код Чилипа дуга је више од 20 километара.
Многи путници због великих врућина излазе из аутомобила и траже хладовину, а у помоћ су прискочили и локални становници.
Како преносе хрватски медији, мјештани људима који чекају у колонама доносе воду, а поједине путнике пуштају у своје домове како би могли користити тоалете и склонити се од високих температура.
Према информацијама Хрватског аутоклуба (ХАК), на граничном прелазу Карасовићи према Црној Гори забиљежене су вишесатне гужве, а према извјештајима са терена чекања су дужа од десет часова.
Снимци из Чилипа показују да је једна саобраћајна трака готово потпуно блокирана, док се колона протеже од границе према дубровачком аеродрому.
Велике гужве забиљежене су и на прелазу Витаљина, гдје је ситуација нешто повољнија, али се и даље биљежи појачан саобраћај.
Начелник Конавала Божо Ласић оцијенио је стање недопустивим и упозорио да због километарских колона становници појединих мјеста сатима не могу нормално до својих кућа.
Због великих врућина организована је и цистерна са питком водом за путнике који чекају на граници.
Појачан саобраћај забиљежен је од раног јутра на већини важнијих хрватских саобраћајница, посебно према мору, туристичким мјестима, трајектним лукама и граничним прелазима.
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На ауто-путу А1 пред наплатном станицом Лучко у смјеру мора колона из правца Бузина била је дуга око два километра, док се између Лучког и чвора Босиљево 2 повремено вози успорено у колонама.
Гужве су забиљежене и на ауто-путу А2 Загреб – Мацељ, гдје је пред наплатном станицом Тракошћан у смјеру Загреба колона била дуга око 1,5 километара.
На ауто-путу А3 Брегана – Липовац према граничном прелазу Бајаково колона путничких и теретних возила дуга је око четири километра.
Возачима додатне проблеме стварају радови на појединим дионицама, као и љетне забране саобраћаја за теретна возила тежа од 7,5 тона на одређеним државним путевима у Истри и приобаљу.
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Прометни хаос на хрватским путевима почео је још у суботу, а настављен је и током недјељног јутра, када је велики број туриста кренуо према мору или повратку кући.
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