Нападач отворио ватру код познатог ресторана, има мртвих

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Најмање три особе су убијене, а двије су рањене у пуцњави у Ајдаху, саопштила је данас локална полиција и потврдила да је осумњичени за пуцњаву ликвидиран током полицијске интервенције.
Пуцњава се догодила у суботу код ресторана "Ин-Н-Оут" у граду Твин Фолсу, у Ајдаху, саопштили су надлежни, преноси НБЦ њуз.
"Најмање двије особе су повријеђене у насилном инциденту, али би тај број могао да се повећа", рекао је портпарол Твин Фолса Још Палмер.
Шеф локалне полиције Твин Фолса Метју Хикс саопштио је да је осумњичени стрелац убијен током полицијске интервенције, али није јасно да ли је осумњичени једна од три потврђене жртве.
"Идентитет осумњиченог и могући мотив пуцњаве се још увијек утврђују. Вјерујемо да је опасност по нашу заједницу прошла", рекао је Хикс на конференцији за новинаре.
Надлежни су реаговали око 14.30 часова по локалном времену на дојаве о пуцњави у околини ресторана "Ин-Н-Оут" на Булевару Блу Лејкс Норт, потврдила је локална полиција, преноси Танјуг.
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