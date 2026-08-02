Ако данас урадите ову једну ствар, навући ћете гњев Илије Громовника

Аутор:АТВ редакција
Коментари:0
Православни вјерници данас обиљежавају празник Светог Илије Громовника, једног од најпоштованијих светитеља међу Србима.
Његов празник пада 2. августа, у периоду највећих љетњих врућина и суша, због чега је народ кроз вијекове управо за њега везивао моћ над кишом, олујама, громовима и временским приликама.
Свети Илија, односно Илија Тесвићанин, био је старозавјетни пророк који је живио у 9. вијеку прије нове ере на простору тадашњег Израела. Рођен је у Тесвиту, због чега је добио име Илија Тесвићанин. Према предању, када се родио, његов отац Савах видио је анђеле Божије око дјетета који га повијају огњем и хране пламеном, што је протумачено као предзнак његове огњене силе и посебне улоге коју ће имати у Божијем плану.
Још од младости Илија је живот посветио молитви и богомислију. Често се повлачио у пустињу, гдје је у тишини размишљао и молио се. У Старом завјету описан је као непоколебљиви пророк који се супротстављао неправди и невјерству, посебно израелском цару Ахаву и његовој жени Језавељи, који су напустили вјеру у Бога и окренули се другим божанствима.
Према предању, Свети Илија је због тога пророковао велику сушу која је трајала три године и шест мјесеци, а својим чудесима доказивао је Божију моћ. Вјерује се да је призвао огањ са неба, умножио брашно и уље у дому сиромашне удовице из Сарепте и чак васкрсао њеног сина. Због своје вјере, храбрости и чуда која му се приписују, постао је један од највећих пророка у хришћанству.
Према народном предању, Свети Илија Громовник имао је двије сестре – старију Благу Марију и млађу Огњену Марију. У народној традицији се вјерује да је Илија господар громова, Огњена Марија огња, док Блага Марија распирује вјетрове.
Посебно мјесто у предању заузима вјеровање да Свети Илија није умро, већ да се жив вазнио на небо у пламеним кочијама које су вукли огњени коњи. Због тога се на многим иконама приказује управо у тој сцени. Народ вјерује да када се чује грмљавина, заправо тутње његове кочије док пролази небом.
Сматра се да је преласком српског народа на хришћанство Светом Илији приписана и улога старословенског бога Перуна, господара громова и муња. Због тога је добио и надимак Громовник, а бројни обичаји који се данас везују за Илиндан имају коријене у старим народним вјеровањима.
Свети Илија пада у најтоплији и најсушнији период године, па је у народу остало вјеровање да управо он одређује када ће пасти киша, а када ће наступити сушни период. Због тога се у многим крајевима и данас поштује обичај да се на Илиндан не ради у пољу, виноградима и кући, како се не би изазвао гњев светитеља.
Домаћини избјегавају да косе, жању и обављају тешке пољопривредне послове, јер постоји вјеровање да би гром могао да уништи усјеве. Такође се сматра да на овај дан не треба започињати велике послове, већ празник треба провести у миру и молитви.
Република Српска
Додик: Оно чему тежимо је да вјера и црква имају значај и живе у народу
Када на Светог Илију сијевају муње и ударају громови, народ каже да светац гађа ђаволе који се крију по земљи. Постоји и вјеровање да се не треба крстити током грмљавине, јер би се ђаво могао сакрити под крст у који гром неће ударити. Такође, према старом вјеровању, треба обратити пажњу на мјесто гдје гром удари, јер се сматрало да се управо ту крије нечастиви.
Уз Светог Илију везује се и позната народна изрека: "Од Светог Илије, сунце све милије", којом се поручује да љето полако пролази, дани постају краћи, а јутра свјежија.
Један од најпознатијих обичаја за Светог Илију јесте узимање меда. Народ вјерује да мед који се вади из кошница управо на Илиндан има посебну љековитост и да доноси здравље током цијеле године.
У појединим крајевима постоји обичај да мајке дјеци намажу образе медом како би била здрава, весела и румена. Вјерује се и да овај обичај доноси радост и благостање у дом.
На овај празник многи вјерници одлазе у цркву, пале свијеће и моле се Светом Илији, а у бројним мјестима организују се вашари, сабори и црквене славе. Илиндан је често прилика да се окупе породица, пријатељи и људи из краја.
Свети Илија се слави и као крсна слава, али се за разлику од многих других слава не припрема жито, јер постоји вјеровање да је овај светитељ и даље жив, пошто се према предању вазнео на небо.
За Илиндан се везују и различита народна предсказања. Ако на овај дан грми, вјерује се да ће род ораха и љешника бити слаб. Уколико падне блага киша, народ то сматра добрим знаком и вјерује да најављује плодну годину.
Постоји и старо вјеровање да послије Светог Илије не би требало купати се у ријекама и језерима нити залазити у дубоку воду, јер се сматрало да вода тада почиње да буде хладнија и опаснија. У народу се говорило да вода након Илиндана "дозива своје жртве".
Такође се вјерује да на овај празник треба избјегавати свађе, љутњу и тешке ријечи, јер се сматра да мир у дому доноси срећу и благостање.
Без обзира на то да ли се народна вјеровања посматрају као дио традиције или духовног насљеђа, Свети Илија Громовник и данас заузима посебно мјесто у животу православних вјерника. Његово име вијековима се изговара са поштовањем, а Илиндан остаје један од празника који повезује вјеру, обичаје и богату народну традицију, преноси Курир.
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Република Српска
16 ч1
Србија
16 ч0
Градови и општине
17 ч0
Породица
17 ч0
Друштво
17 ч0
Друштво
18 ч0
Друштво
19 ч0
Друштво
19 ч0
Најновије
14
35
14
29
14
25
14
18
14
12
Тренутно на програму