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Додик и Вучић данас у манастиру Рмањ

Аутор:

АТВ редакција
02.08.2026 08:29

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Додик и Вучић данас у манастиру Рмањ
Фото: Instagram / buducnostsrbijeav

Предсједник Милорад Додик и предсједник Србије Александар Вучић боравиће данас у манастиру Рмањ гдје ће се састати са епископом бихаћко-петровачким и рмањским Сергијем.

Из Епархије су навели да је Вучић учествовао, како лично тако и преко Владе Србије, у великој обнови манастира Рмањ, који је освештан 2024. године.

Манастир Рмањ у Мартин Броду, подигнут је 1443-е године, а током своје бурне историје више пута је рушен.

Након боравка у манастиру Рмањ, предсједник Милорад Додик и предсједник Србије Александар Вучић посјетиће општину Дрвар, гдје ће се састати са општинским руководством и обићи погон фабрике "Јумко".

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На састанку са начелницом општине Дрвар, Душицом Рунић биће ријечи о пројектима који су у Дрвару реализовани уз помоћ влада Републике Српске и Србије, али и о будућим пројектима од значаја за развој Дрвара.

Вучић ће присуствовати данас и прослави крсне славе Храма Светог пророка Илије у Ситници код Рибника.

Биће служена литургија у Храму, те положени вијенци на спомен-обиљежје и традиционално народно саборовање.

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Тагови :

Милорад Додик

Александар Вучић

Манастир Рмањ

Дрвар

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