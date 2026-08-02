Додик и Вучић данас у манастиру Рмањ

Аутор:АТВ редакција
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Предсједник Милорад Додик и предсједник Србије Александар Вучић боравиће данас у манастиру Рмањ гдје ће се састати са епископом бихаћко-петровачким и рмањским Сергијем.
Из Епархије су навели да је Вучић учествовао, како лично тако и преко Владе Србије, у великој обнови манастира Рмањ, који је освештан 2024. године.
Манастир Рмањ у Мартин Броду, подигнут је 1443-е године, а током своје бурне историје више пута је рушен.
Након боравка у манастиру Рмањ, предсједник Милорад Додик и предсједник Србије Александар Вучић посјетиће општину Дрвар, гдје ће се састати са општинским руководством и обићи погон фабрике "Јумко".
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Додик: Српска је уз Србију и уз свој народ
На састанку са начелницом општине Дрвар, Душицом Рунић биће ријечи о пројектима који су у Дрвару реализовани уз помоћ влада Републике Српске и Србије, али и о будућим пројектима од значаја за развој Дрвара.
Вучић ће присуствовати данас и прослави крсне славе Храма Светог пророка Илије у Ситници код Рибника.
Биће служена литургија у Храму, те положени вијенци на спомен-обиљежје и традиционално народно саборовање.
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