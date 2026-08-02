Logo

Више мртвих у тешком удесу на улазу у Котор Варош

Аутор:

АТВ редакција
02.08.2026 07:59

Коментари:

0
Полиција Републике Српске
Фото: АТВ

Тешка саобраћајна несрећа догодила се данас око 4.50 на улазу у Котор Варош, код бензинске пумпе, а према ријечима људи који су се затекли на лицу мјеста, три особе су погинуле.

Како наводе очевици, у несрећи су страдали млађи мушкарци, а сви су били у једном аутомобилу.

У несрећи је учествовао један аутомобил.

Саобраћај на овој дионици је обустављен, а возачима се савјетује да користе алтернативне правце, пише Глас Српске.

Више информација о узроцима несреће, идентитету страдалих и званичним подацима полиције очекује се након завршетка увиђаја.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

Саобраћајна несрећа

погинули

Котор Варош

Саобраћајна незгода

Коментари (0)

Прочитајте више

Икона Светог Илије Громовника.

Друштво

Ако данас урадите ову једну ствар, навући ћете гњев Илије Громовника

6 ч

0
предсједник СНСД Милорад Додик

Република Српска

Додик: Оно чему тежимо је да вјера и црква имају значај и живе у народу

16 ч

1
Жути знак за такси који свијетли ноћу.

Србија

Таксиста намјерно прегазио човјека, замало покосио и бебу у колицима

16 ч

0
Предсједник СНСД-а Милорад Додик у приједорском насељу Марићка, присуствује Илинданском зборовању.

Градови и општине

Додик на Илинданском зборовању у Марићки

17 ч

0

Више из рубрике

Отисци од тракторских гума осликани у земљи док трактор иде напријед

Хроника

Несрећа током шумских радова: Преврнуо се трактор, једна особа страдала

18 ч

0
Полиција Републике Српске

Хроника

МУП Српске: Откривено 1.617 случајева злоупотреба дроге

1 д

0
Аутомобил полиције ФБиХ

Хроника

Још једна несрећа са смртним исходом: Погинуо возач (65) након слијетања са пута

1 д

0
Полиција Републике Српске

Хроника

Откривен узрок несреће у којој је погинуо мотоциклиста из Требиња

1 д

0

  • Најновије

14

36

Ови дијелови Бањалуке сутра остају без струје

14

35

Градоначелник Москве: Експлозија у Москви је терористички напад

14

29

Један брат погинуо, други тешко повријеђен у саобраћајној несрећи

14

25

Вучић: Радујем се сусрету са Србима у Српској и ФБиХ

14

18

ХЕТ свечано обиљежио крсну славу - Илиндан

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима