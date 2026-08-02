Више мртвих у тешком удесу на улазу у Котор Варош

Аутор:АТВ редакција
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Тешка саобраћајна несрећа догодила се данас око 4.50 на улазу у Котор Варош, код бензинске пумпе, а према ријечима људи који су се затекли на лицу мјеста, три особе су погинуле.
Како наводе очевици, у несрећи су страдали млађи мушкарци, а сви су били у једном аутомобилу.
У несрећи је учествовао један аутомобил.
Саобраћај на овој дионици је обустављен, а возачима се савјетује да користе алтернативне правце, пише Глас Српске.
Више информација о узроцима несреће, идентитету страдалих и званичним подацима полиције очекује се након завршетка увиђаја.
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