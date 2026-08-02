Српска на удару афричког таласа, спремите се за пакао

Аутор:АТВ редакција
Коментари:0
Републику Српску током данашњег дана захватиће талас екстремно високих температура због снажног утицаја висинског гребена који доноси изузетно топао ваздух са сјевера Африке, саопштено је из Републичког хидрометеоролошког завода.
Према ријечима дежурног синоптичара Милице Ђорђевић, грађане очекује сунчано и веома вруће вријеме, док ће се максимална дневна температура ваздуха кретати од 34 до чак 39 степени, осим у вишим предјелима гдје ће бити нешто свјежије са температурама од 29 степени.
Вјетар ће дувати слаб до умјерен источни, али се у другом дијелу дана очекује његово повремено појачање.
Сличне временске прилике прогнозирају се и за Бањалуку, гдје ће уз сунчано и вруће вријеме и слаб до умјерен источни вјетар максимална температура ваздуха достићи око 38 степени.
Упркос најављеним тропским врућинама, јутро у Републици Српској освануло је сунчано и пријатно, а у претходна 24 часа нису забиљежене падавине.
У 8.00 часова најсвјежије је било на Сокоцу и у Фочи са измјерених 14 степени, док су Гацко, Сребреница и Шипово мјерили 15 степени. У Рудом, Хан Пијеску, Чемерном и Рибнику измјерено је 16 степени, а у Мркоњић Граду и Новом Граду 18 степени. Градови као што је Добој биљеже 19 степени, док је у Бањалуци, Вишеграду, Кнежеву и Српцу измјерено 20 степени. Топлије јутро забиљежено је у Билећи и Приједору са 21 степеном, у Бијељини и Мраковици са 23 степена, док је убједљиво најтоплије било у Требињу са чак 25 степени измјерених већ у раним јутарњим часовима.
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Друштво
6 ч0
Друштво
6 ч0
Друштво
17 ч0
Друштво
18 ч0
Најновије
14
35
14
29
14
25
14
18
14
12
Тренутно на програму