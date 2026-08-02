Познат идентитет страдалих младића у Котор Варошу, један хитно пребачен на УКЦ

Аутор:АТВ редакција
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У стравичној несрећи у Котор Варошу страдали су Б.С. (21) и А.М. (22), док је возач Ч.А. (20) повријеђен и хитно превезен у УКЦ Српске.
До несреће је дошло када је путничко возило марке "Audi", којим је управљао Ч.А. (20) из Котор Вароша, под још неутврђеним околностима слетјело са коловоза.
Возач путничког возила „Ауди“ лице Ч.А., је задобило тјелесне повреде. Повријеђеном лицу је пружена љекарска помоћ и он је смјештен у Универзитетски клинички центар Републике Српске.
Увиђај на лицу мјеста обавио је дежурни тужилац Окружног јавног тужилаштва Бања Лука, заједно са полицијским службеницима Полицијске станице Котор Варош.
Тужилац је наложио да се предузму све потребне истражне радње и мјере на утврђивању свих околности поменуте саобраћајне незгоде .
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