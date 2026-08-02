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Дневни хороскоп за 2. август: Шкорпијама стиже новац, Рибе пред изазовом

Аутор:

АТВ редакција
02.08.2026 09:26

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Хороскоп
Фото: Pixabay/Maklay62

Овај август доноси снажне планетарне утицаје за све знаке: сазнајте коме стиже пословни преокрет, а кога чекају романтични сусрети и нови емотивни изазови. Прочитајте детаљну астролошку прогнозу за 2. август.

Ован

Овај дан вам може донијети успјех у јавним наступима и у преговорима с пословним сарадницима. Очекује вас успјешна сарадња. Несугласице око располагања новцем могу обиљежити ваш однос с партнером током овог дана. Реума.

Бик

Овај период може вам донијети велики преокрет у развоју пословања и доста нестабилан прилив новца. Одлагање планираног посла. Партнер вам је упутио критику, и то вас није оставило равнодушним. Ситуација резултатира размирицама. Главобоља.

Близанци

Повољан аспект доноси талас позитивне енергије. Пословне обавезе обављате с радним еланом, а то ће се видјети и по резултатима. Осјећате све већу привлачност према особи коју сте недавно упознали. Романтичан сусрет. Несаница.

Рак

Значајан период за успостављање пословних контаката. Незапослени ће успјети да пронађу добар хонорарни посао. Однос с партнером данас би требало да обиљеже конструктивни договори и успјешно остварење заједничког циља. Зубобоља.

Лав

Повољан аспект буди у вама инспирацију и доноси вам нове визије у погледу правца вашег пословања. Овај дан доноси вам бројне прилике за флерт и удварање. Неодољива физичка привлачност. Више се одмарајте.

Дјевица

Овај дан донијеће вам успјешну презентацију или јавни говор на састанку с надређенима и сарадницима. Рад на новом пројекту. Обнављање везе с бившом љубављу испуњава вас посебном топлином и осјећајем блискости. Пробавне сметње.

Вага

Неко од ваших колега гради ривалски однос с вама и шири сплетке. Управо у овом периоду до вас могу доћи неистините приче о вама. Пред вама је романтично вече с партнером. Ваш однос је пун љубави и подршке. Болови у леђима.

Шкорпија

Ако планирате самосталан бизнис, то би требало да урадите у овом периоду. На том путу чека вас финансијски успјех. Налазите се у дилеми да ли да наставите везу која је недефинисана. Отворено поразговарајте с партнером. Прехлада.

Стријелац

Планетарни аспекти у вашем пољу новца доприносе правом тренутку да кренете у остварење финансијских циљева. Неповјерење између вас и партнера избија с времена на вријеме. Овај дан доноси епизоду љубоморе. Одлично се осјећате.

Јарац

Пружа вам се јединствена прилика да остварите дугорочни циљ. Прелазак на вишу радну позицију с далеко већом одговорношћу. Особа коју сте недавно упознали не избија вам из мисли. Убрзо слиједи романтичан сусрет. Реуматске тегобе.

Водолија

Правите рекапитулацију резултата и осмишљавате план за остварење великог пословног циља. Сада полажете темеље за будућност. Особа с којом се виђате не уклапа се сасвим у ваша очекивања. Имате осјећај да игра неку игру. Нервоза.

Рибе

Почетак нове сарадње или рад на послу какав до сада нисте радили постављају вас пред посебан изазов. Упркос томе, слиједе добри резултати. Слободне Рибе очекује занимљиво познанство преко друштвених мрежа и могућност уласка у везу на даљину. Прехлада.

(Курир)

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