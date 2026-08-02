Дневни хороскоп за 2. август: Шкорпијама стиже новац, Рибе пред изазовом

Аутор:АТВ редакција
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Овај август доноси снажне планетарне утицаје за све знаке: сазнајте коме стиже пословни преокрет, а кога чекају романтични сусрети и нови емотивни изазови. Прочитајте детаљну астролошку прогнозу за 2. август.
Овај дан вам може донијети успјех у јавним наступима и у преговорима с пословним сарадницима. Очекује вас успјешна сарадња. Несугласице око располагања новцем могу обиљежити ваш однос с партнером током овог дана. Реума.
Овај период може вам донијети велики преокрет у развоју пословања и доста нестабилан прилив новца. Одлагање планираног посла. Партнер вам је упутио критику, и то вас није оставило равнодушним. Ситуација резултатира размирицама. Главобоља.
Повољан аспект доноси талас позитивне енергије. Пословне обавезе обављате с радним еланом, а то ће се видјети и по резултатима. Осјећате све већу привлачност према особи коју сте недавно упознали. Романтичан сусрет. Несаница.
Значајан период за успостављање пословних контаката. Незапослени ће успјети да пронађу добар хонорарни посао. Однос с партнером данас би требало да обиљеже конструктивни договори и успјешно остварење заједничког циља. Зубобоља.
Повољан аспект буди у вама инспирацију и доноси вам нове визије у погледу правца вашег пословања. Овај дан доноси вам бројне прилике за флерт и удварање. Неодољива физичка привлачност. Више се одмарајте.
Овај дан донијеће вам успјешну презентацију или јавни говор на састанку с надређенима и сарадницима. Рад на новом пројекту. Обнављање везе с бившом љубављу испуњава вас посебном топлином и осјећајем блискости. Пробавне сметње.
Неко од ваших колега гради ривалски однос с вама и шири сплетке. Управо у овом периоду до вас могу доћи неистините приче о вама. Пред вама је романтично вече с партнером. Ваш однос је пун љубави и подршке. Болови у леђима.
Ако планирате самосталан бизнис, то би требало да урадите у овом периоду. На том путу чека вас финансијски успјех. Налазите се у дилеми да ли да наставите везу која је недефинисана. Отворено поразговарајте с партнером. Прехлада.
Планетарни аспекти у вашем пољу новца доприносе правом тренутку да кренете у остварење финансијских циљева. Неповјерење између вас и партнера избија с времена на вријеме. Овај дан доноси епизоду љубоморе. Одлично се осјећате.
Пружа вам се јединствена прилика да остварите дугорочни циљ. Прелазак на вишу радну позицију с далеко већом одговорношћу. Особа коју сте недавно упознали не избија вам из мисли. Убрзо слиједи романтичан сусрет. Реуматске тегобе.
Правите рекапитулацију резултата и осмишљавате план за остварење великог пословног циља. Сада полажете темеље за будућност. Особа с којом се виђате не уклапа се сасвим у ваша очекивања. Имате осјећај да игра неку игру. Нервоза.
Почетак нове сарадње или рад на послу какав до сада нисте радили постављају вас пред посебан изазов. Упркос томе, слиједе добри резултати. Слободне Рибе очекује занимљиво познанство преко друштвених мрежа и могућност уласка у везу на даљину. Прехлада.
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