Помоћу овог трика расхладите просторију за 5 минута и то без климе

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Ако се током ноћи борите са врућином и тешко заспите, постоји једноставан трик који може помоћи да расхладите спаваћу собу за свега неколико минута – без додатних трошкова.
Љетне температуре многима доносе исти проблем: умјесто мирног сна, ноћи проводе преврћући се по кревету, откривајући се и тражећи начин да се расхладе. Загушљив ваздух и топлота у просторији могу знатно отежати успављивање, чак и када је напољу пријатније него током дана.
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У таквим ситуацијама многи прво посегну за вентилатором или клима-уређајем. Ипак, некима смета бука уређаја током спавања, док клима и вентилатор могу повећати рачуне за струју. Такође, стално струјање ваздуха може разносити прашину и полен, што појединим људима додатно смета.
Стручњаци наводе да постоји једноставан начин да се просторија расхлади без укључивања уређаја.
Џон Лолесс из компаније Бест Хеатинг, која се бави системима за гријање и хлађење, открио је трик за који је потребан само обичан пешкир или чаршав.
"Отворите прозор и окачите влажан пешкир или чаршав натопљен хладном водом испред њега. На тај начин ваздух који улази у просторију пролази кроз мокру тканину и хлади се прије него што уђе унутра", објаснио је.
Принцип је једноставан – док вода испарава, она извлачи топлоту из ваздуха и ствара осјећај пријатније температуре у соби. Иако овај трик не може замијенити клима-уређај током екстремних врућина, може бити корисно и бесплатно рјешење за освјежење просторије пред спавање.
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Током дана сунце загријава ваздух око прозора, а топлота се задржава унутар просторије. Када увече затворимо завјесе или ролетне, велики дио те топлоте остаје "заробљен" у соби.
Овај трик функционише захваљујући процесу испаравања воде. Да би вода испарила, потребна јој је енергија, а она се узима из топлоте која се налази у околном ваздуху.
На тај начин влажан пешкир практично "извлачи" топлоту из ваздуха прије него што он уђе у просторију, што може помоћи да спаваћа соба буде пријатнија за спавање.
Најприје сипајте хладну воду у лавабо или посуду, а затим наквасите пешкир. Важно је да буде влажан, али не потпуно мокар и да из њега не цури вода.
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Ако је пешкир превише натопљен, ваздух неће моћи лако да пролази кроз њега, па просторија може постати спарна и влажна.
Затим окачите пешкир поред отвореног прозора како би ваздух могао да пролази кроз њега. Чак и слаб проток ваздуха довољан је да метода функционише.
По жељи, влажан пешкир можете окачити и на врата собе како бисте додатно побољшали ефекат расхлађивања.
Када се пешкир осуши, довољно је само да га поново наквасите и соба би током вечери требало да буде знатно пријатнија за спавање, чак и током веома топлих ноћи.
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