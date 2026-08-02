Logo

ОДС "Електро-Бијељина" обиљежио крсну славу: Настављамо да унапређујемо систем

Аутор:

АТВ редакција
02.08.2026 13:41

Коментари:

0
ОДС "Електро-Бијељина" данас је обиљежио крсну славу – Светог пророка Илију.
Фото: Уступљена фотографија

У присуству запослених, пријатеља, сарадника и бројних гостију, ОДС "Електро-Бијељина" данас је обиљежио крсну славу – Светог пророка Илију.

Директор ОДС "Електро-Бијељина" Бојан Савић рекао је да подаци за првих шест мјесеци ове године показују да су дистрибутивни губици смањени на 7,1 одсто, што је најбољи резултат у историји предузећа.

"У петак сам рекао да су дистрибутивни губици износили 7,6 одсто, али су ме колеге одмах исправиле и подсјетиле да подаци за ову годину показују да су већ смањени на 7,1 одсто. Потрудићемо се да их до краја године спустимо и испод седам одсто. Поносан сам на наше колеге које су у протеклих годину дана уложиле огроман труд да остваримо овакве резултате", рекао је Савић.

Бојан Савић
Бојан Савић

Говорећи о раду предузећа у наредном периоду, Савић је истакао да ће приоритет и даље бити сигурно и квалитетно снабдијевање електричном енергијом свих корисника, без обзира на изазове са којима се систем суочава.

"Наш основни задатак је да сваком кориснику обезбиједимо квалитетно, сигурно и поуздано снабдијевање електричном енергијом, без обзира да ли живи у центру града или на посљедњој тачки наше дистрибутивне мреже. Прошла зима била је изузетно захтјевна због проблема у раду Градске топлане, а према најавама слични изазови очекују нас и ове зиме. Електро-Бијељина ће, као и до сада, одговорити одговорно и учинити све да систем функционише стабилно. Настављамо са важним инвестицијама, а све што смо договорили са начелницима и градоначелницима на подручју које покривамо биће реализовано у планираним роковима", поручио је Савић.

Он је захвалио Влади Републике Српске, Матичном предузећу "Електропривреда Републике Српске" и свим партнерима на подршци развојним пројектима.

“Важно је да имамо подршку премијера Минића и нашег ресорног министра Ђокића, као и директора ЕРС-а Луке Петровића. Морам да споменем и великог пријатеља, колегу и саборца Милана Баштинца, који нам несебично помаже и на томе смо му бескрајно захвални”, рекао је Савић.

Бојан Савић
Бојан Савић

Посебну захвалност упутио је запосленима, истичући да је безбједност радника на првом мјету.

"Бескрајно сам захвалан свим колегама који својим трудом и одговорношћу свакодневно обезбјеђују стабилно снабдијевање електричном енергијом за више од 120.000 корисника. Обишли смо све градове и општине на подручју које покривамо и све што смо договорили са начелницима и градоначелницима биће реализовано у уговореним роковима. За нас је сваки корисник једнако важан, било да живи у центру Бијељине или Власенице, или на посљедњој тачки нашег дистрибутивног система", рекао је Савић.

Кум овогодишње крсне славе ОДС "Електро-Бијељина" био је др Микајло Лазић.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

Електро-Бијељина

Илиндан

Крсна слава

Свети Илија

Бојан Савић

Коментари (0)

Прочитајте више

Врхунац топлотног таласа у наредним данима: Ево када стиже захлађење

Друштво

Врхунац топлотног таласа у наредним данима: Ево када стиже захлађење

1 ч

0
Хуманитарна акција за породицу Шукало из Бањалуке - „800 километара из блока“.

Бања Лука

Од Минхена до Бањалуке: Брат и сестра на путу од 800 км за породицу Шукало

1 ч

0
Људмила Туркова Константиновна, дјевојка чије је тијело пронађено у коферу у Београду

Србија

Познато колика казна пријети убици Рускиње у Београду: Тијело ставио у кофер и бацио у канал

1 ч

0
Кампус Бањалука

Друштво

За будућност младих: Веће стипендије за студенте од наредне академске године

1 ч

0

Више из рубрике

Кампус Бањалука

Друштво

За будућност младих: Веће стипендије за студенте од наредне академске године

1 ч

0
Врхунац топлотног таласа у наредним данима: Ево када стиже захлађење

Друштво

Врхунац топлотног таласа у наредним данима: Ево када стиже захлађење

1 ч

0
Врућина, топлотни талас

Друштво

Српска на удару афричког таласа, спремите се за пакао

5 ч

0
Обарање Гинисовог рекорда у броју особа које су одједном успјеле ући у аутомобил Голф 2.

Друштво

У Крајини оборили Гинисов рекорд: 20 људи стало у Голфа

6 ч

0

  • Најновије

14

35

Градоначелник Москве: Експлозија у Москви је терористички напад

14

29

Један брат погинуо, други тешко повријеђен у саобраћајној несрећи

14

25

Вучић: Радујем се сусрету са Србима у Српској и ФБиХ

14

18

ХЕТ свечано обиљежио крсну славу - Илиндан

14

12

Вучић стигао у манастир Рмањ, дочекао га Додик

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима