ОДС "Електро-Бијељина" обиљежио крсну славу: Настављамо да унапређујемо систем

Аутор:АТВ редакција
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У присуству запослених, пријатеља, сарадника и бројних гостију, ОДС "Електро-Бијељина" данас је обиљежио крсну славу – Светог пророка Илију.
Директор ОДС "Електро-Бијељина" Бојан Савић рекао је да подаци за првих шест мјесеци ове године показују да су дистрибутивни губици смањени на 7,1 одсто, што је најбољи резултат у историји предузећа.
"У петак сам рекао да су дистрибутивни губици износили 7,6 одсто, али су ме колеге одмах исправиле и подсјетиле да подаци за ову годину показују да су већ смањени на 7,1 одсто. Потрудићемо се да их до краја године спустимо и испод седам одсто. Поносан сам на наше колеге које су у протеклих годину дана уложиле огроман труд да остваримо овакве резултате", рекао је Савић.
Говорећи о раду предузећа у наредном периоду, Савић је истакао да ће приоритет и даље бити сигурно и квалитетно снабдијевање електричном енергијом свих корисника, без обзира на изазове са којима се систем суочава.
"Наш основни задатак је да сваком кориснику обезбиједимо квалитетно, сигурно и поуздано снабдијевање електричном енергијом, без обзира да ли живи у центру града или на посљедњој тачки наше дистрибутивне мреже. Прошла зима била је изузетно захтјевна због проблема у раду Градске топлане, а према најавама слични изазови очекују нас и ове зиме. Електро-Бијељина ће, као и до сада, одговорити одговорно и учинити све да систем функционише стабилно. Настављамо са важним инвестицијама, а све што смо договорили са начелницима и градоначелницима на подручју које покривамо биће реализовано у планираним роковима", поручио је Савић.
Он је захвалио Влади Републике Српске, Матичном предузећу "Електропривреда Републике Српске" и свим партнерима на подршци развојним пројектима.
“Важно је да имамо подршку премијера Минића и нашег ресорног министра Ђокића, као и директора ЕРС-а Луке Петровића. Морам да споменем и великог пријатеља, колегу и саборца Милана Баштинца, који нам несебично помаже и на томе смо му бескрајно захвални”, рекао је Савић.
Посебну захвалност упутио је запосленима, истичући да је безбједност радника на првом мјету.
"Бескрајно сам захвалан свим колегама који својим трудом и одговорношћу свакодневно обезбјеђују стабилно снабдијевање електричном енергијом за више од 120.000 корисника. Обишли смо све градове и општине на подручју које покривамо и све што смо договорили са начелницима и градоначелницима биће реализовано у уговореним роковима. За нас је сваки корисник једнако важан, било да живи у центру Бијељине или Власенице, или на посљедњој тачки нашег дистрибутивног система", рекао је Савић.
Кум овогодишње крсне славе ОДС "Електро-Бијељина" био је др Микајло Лазић.
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