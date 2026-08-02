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Вучић: Радујем се сусрету са Србима у Српској и ФБиХ

Аутор:

АТВ редакција
02.08.2026 14:25

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Вучић: Радујем се сусрету са Србима у Српској и ФБиХ
Фото: Tanjug / AP / AMIR HAMZAGIĆ

Предсједник Србије Александар Вучић рекао је да се радује сусрету са Србима у Републици Српској и Федерацији БиХ, те да Србија жели, хоће и може да помогне свом народу.

Он је навео да обилази српски народ и светиње и да ће посјетити, између осталог, Рмањ, Дрвар, Мањачу, а прије тога Петровачку цесту, гдје су српска дјеца злочиначки убијена током операције "Олуја" када су бјежала са свог огњишта.

"Много смо мјеста обишли, још много енергије имам и желим да је обиђемо још више

и желим да помогнемо још више", навео је Вучић на профилу на "Инстаграму".

Он је рекао да ће у наредна три дана посјетити више општина у Српској, те подсјетио да је у свакој општини коју су до сада посјетили Србија оставила неизбрисив траг, те указао на помоћ у изградњи вртића, школа, болница и изразио задовољство због те помоћи.

"Духовно јединство српског народа нико не може да уништи", поручио је Вучић.

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Тагови :

Александар Вучић

Акција Олуја

Злочин на Петровачкој цести

Злочин над Србима

Српски повратници ФБиХ

Република Српска

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