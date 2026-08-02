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Двоје повријеђених приликом пада са квада

Аутор:

АТВ редакција
02.08.2026 14:54

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Црвено-врни квад паркиран на планини.
Фото: Pexels/White Noiise

Двије особе повријеђене су данас приликом вожње квадом на подручју Зеленгоре, потврђено је за АТВ из Дома здравља Гацко.

“Једна особа задобила је повреде лица и прелом носа, док је друга лакше повријеђена. Оба пацијента су ван животне опасности.” рекао је за АТВ директор Универзитетске болнице Фоча Ненад Лаловић

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Тагови :

квад

Саобраћајна несрећа

Фоча

повријеђени

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