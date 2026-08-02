Двоје повријеђених приликом пада са квада

Аутор:АТВ редакција
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Двије особе повријеђене су данас приликом вожње квадом на подручју Зеленгоре, потврђено је за АТВ из Дома здравља Гацко.
“Једна особа задобила је повреде лица и прелом носа, док је друга лакше повријеђена. Оба пацијента су ван животне опасности.” рекао је за АТВ директор Универзитетске болнице Фоча Ненад Лаловић
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