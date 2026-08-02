Крај топлотног таласа и освјежење

Како су метеоролози и предвиђали, посљедњи топлотни талас ове године завршиће наредног викенда.

Током викенда се очекују падавине које ће значајно спустити тепературу и донијети жељено освјежење. Са њим ћемо се ове године опростити од екстремних температура.

Друштво Метеоролог открива када нас очекује освјежење

Међутим, до тада, испред нас је тешких пет дана. Најтоплији дани би требало да буду сриједа и четвртак кад би температура могла да прелази 40 степени, а тада ће доћи и до феномена познатог као тропске ноћи.

Од викенда би температура могла да падне на максималних 30 степени.