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Крај топлотног таласа и освјежење

Аутор:

АТВ редакција
02.08.2026 15:50

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Крај топлотног таласа и освјежење
Фото: ATV

Како су метеоролози и предвиђали, посљедњи топлотни талас ове године завршиће наредног викенда.

Током викенда се очекују падавине које ће значајно спустити тепературу и донијети жељено освјежење. Са њим ћемо се ове године опростити од екстремних температура.

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Међутим, до тада, испред нас је тешких пет дана. Најтоплији дани би требало да буду сриједа и четвртак кад би температура могла да прелази 40 степени, а тада ће доћи и до феномена познатог као тропске ноћи.

Од викенда би температура могла да падне на максималних 30 степени.

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Тагови :

Временска прогноза

топлотни талас

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