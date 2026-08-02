Епископ Сергије: Епархија бихаћко-петровачка кључна за опстанак Срба у Крајини

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Његово преосвештенство епископ бихаћко-петровачки Сергије поручио је данас да је ова епархија од кључног значаја за опстанак Срба у Крајини.
Владика је на дочеку предсједника Милорада Додика и предсједника Србије Александра Вучића у манастиру Рмањ истакао да обнова ове светиње не би била могућа без братске помоћи, разумијевања и подршке предсједника Србије.
"Стојите овдје данас међу нама као предсједник Србије, али и као наш брат и истински пријатељ, као онај који разумије наше потребе, али и нашу немоћ. Зато сте се, помажући Рмањ, уписали у његову историју која вас неће заборавити и која ће и вас и нас спомињати чак и онда када се наши кораци више не буду чули и када утихну наши гласови. Историја непогрешиво памти", рекао је епископ Сергије.
Говорећи о положају Срба у западном дијелу Крајине, епископ је нагласио да Српска православна црква никада није напустила свој народ.
"Остали смо изван Србије, али Црква није нити ће икада оставити свој народ и његове светиње. Ово је простор на којем су наши преци живјели, стварали и умирали и зато ћемо остати да чувамо Крајину и њене светиње за будућа покољења", поручио је епископ Сергије.
Владика је нагласио да је снажна Епархија бихаћко-петровачка предуслов опстанка српског народа у овом крају, наводећи да се уз обнову храмова и манастира, ради и на очувању историјског памћења кроз Центар за историју, традицију и духовност.
"Да нема Цркве и њених храмова, многи не би имали гдје да се врате. Црква повезује расељене Србе са њиховим завичајем, а наши храмови и гробови чувају идентитет и памћење нашег народа", поручио је епископ Сергије.
Владика је позвао предсједнике Додика и Вулића да наставе да воде рачуна о Србима који живе ван граница Србије и Српске.
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