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Дјечак (13) преминуо након девет година коме због тровања млијеком

Аутор:

АТВ редакција
02.08.2026 17:04

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Пацијент лежи у кревету у болничкој спаваћици, са прикљученом инфузијом.
Фото: Tima Miroshnichenko/Pexels

Матија Маестри, тринаестогодишњи дјечак из италијанског града Кореда у Трентину, који се од 2017. године налазио у стању трајне вегетативне коме, преминуо је након што је појео сир направљен од сировог млијека контаминираног бактеријом Ешерихија коли.

Тужну вијест саопштио је његов отац, преносе данас италијански медији.

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– Наш Матија нас је напустио и у његово име вам захваљујем што сте помогли да његов одлазак буде мање болан – написао је Ђовани Батиста Маестри у својој поруци, пренијела је ТВ Раи.

Пресуда Врховног суда потврдила је узрочно-посљедичну везу, чиме су пресуде за наношење повреда из нехата, изречене двојици руководилаца мљекаре, постале правоснажне.

Отац је такође основао удружење потрошача посвећено питањима ризика повезаних са прехрамбеним производима који су сами по себи опасни.

Матијина прича дубоко је потресла јавност у Трентину и широм Италије.

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Према наводима портала Iltquotidiano.it, његов отац је од тог догађаја своју тугу претворио у дуготрајну грађанску и правну борбу за правду и подизање свијести о ризицима повезаним са конзумирањем сировог млијека и производа од њега, нарочито када је ријеч о дјеци.

Посљедњих мјесеци, Ђовани Батиста Маестри објашњавао је како је његов син свакодневно био подвргнут сложеним терапијама и узимао чак 47 лијекова дневно.

(Танјуг)

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Тагови :

Преминуо дјечак

Италија

ешерихија коли

Тровање

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