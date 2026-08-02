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Свештеник у Острогу прекинуо вјенчање: Изговорио ријечи од којих се младожења срушио

Аутор:

АТВ редакција
02.08.2026 17:45

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Свештеник у Острогу прекинуо вјенчање: Изговорио ријечи од којих се младожења срушио
Фото: Pexells

Манастир Острог је вијековима познат као мјесто гдје се дешавају чуда, гдје падају маске и гдје се истина, ма колико болна била, увијек на крају укаже.

Међу вјерницима се и данас препричава један од најдраматичнијих догађаја који се одиграо под острошким стијенама, а чији је главни актер био отац Јоил.

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Неочекивани прекид вјенчања

Једног дана, у порти манастира се одржавало вјенчање. Сватови су стигли у свечаном расположењу, спремни да присуствују чину вјенчања. Пред олтар су стали млада, младожења и кум - особа од највећег повјерења, свједок пред Богом и људима.

Отац Јоил је изашао пред њих како би започео Свету тајну брака. Међутим, умјесто молитве, завладао је мук. Духовник је прво погледао младу, а затим кума. Отац Јоил је изненада јасно и гласно изговорио:

"Ја вас нећу вјенчати! Куме, хоћеш ли му рећи да спаваш са женом?"

Шок и невјерица

Ријечи су одјекнуле попут грома, настао је потпуни тајац. Сватови су у невјерици гледали једни у друге. Младожења, суочен са двоструком издајом, од стране жене коју је волио и најбољег пријатеља којем је вјеровао, није могао да издржи притисак. Од силног шока и стреса му се слошило.

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Вјенчање је прекинуто, а умјесто славља, сватови су се разишли у тишини.

Срећа послије олује

У данима и мјесецима који су услиједили, младожења је пролазио кроз тежак период опоравка од издаје. Међутим, вријеме је показало да су речи оца Јоила заправо биле његов највећи благослов.

Судбина му се осмјехнула и упознао је дјевојку која је била поштена, вјерна и искрена. Пронашао је своју љубав послије турбулентног периода.

(Она.рс)

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Тагови :

Манастир Острог

вјенчање

превара

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