На црногорској плажи ''пала'' два држављанина БиХ због дроге

Аутор:АТВ редакција
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У заједничкој акцији службеника Одјељења безбједности Улцињ и Комуналне полиције Црне Горе контролисано је око 330 гостију на плажама и у угоститељским објектима, при чему су ухапшена три страна држављанина због дроге.
Истовремено, три угоститељска објекта су кажњена са по 1.150 евра због извођења живе и механичке музике без потребног одобрења.
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"Службеници Одјељења безбједности Улцињ и Комуналне полиције Општине Улцињ настављају заједничке активности усмјерене на очување стабилног безбједносног амбијента кроз контроле лица, угоститељских објеката и поштовања прописа из области комуналног реда, са посебним акцентом на регуларност пословања, поштовање прописаних услова рада, као и спречавање и сузбијање криминалитета и прекршаја", пише у саопштењу.
Током ноћи је извршен обилазак и контрола плажа и угоститељских објеката, којом приликом је, према информацијама, контролисано око 330 гостију, међу којима и оперативно интересантне особе, санкционисана су три угоститељска објекта, док су, како наводе, због злоупотребе дрога ухапшена три страна држављанина.
"Извршена је контрола три правна лица – угоститељска објекта „Д“, „Н“ и „Т“, од којих је једно у власништву оперативно интересантног лица. Због извођења живе и механичке музике без одобрења, Комунална полиција је према наведеним правним лицима предузела законом прописане мере и изрекла новчане казне у износу од по 1.150 евра", истиче се.
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Из Управе полиције наводе да су током контроле С.П. (48), држављанина БиХ из Сарајева, пронађене таблете МДМА (екстази), због чега је, према њиховим тврдњама, ухапшен сходно Закону о спречавању злоупотребе дрога.
"На једној од плажа су контролисана лица М.П. (37) из Београда, држављанка Републике Србије, и Б.А. (24) из Сарајева, држављанин Босне и Херцеговине, код којих је пронађен кокаин", оцијењено је у саопштењу.
Са догађајем је, након прикупљених обавјештења, упознат државни тужилац у Основном државном тужилаштву у Улцињу, који је, како се наводи, наложио да се Б.А. ухапси због сумње да је починио кривично дјело омогућавање уживања дрога, док је М.П. ухапшена због почињеног прекршаја из Закона о спречавању злоупотребе дрога.
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"Лица ће, након спроведеног поступка пред Судом за прекршаје, бити предата на даљу надлежност инспекторима за странце Сектора граничне полиције ради предузимања даљих мјера и радњи", закључује се у саопштењу.
(Курир)
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