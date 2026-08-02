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Стевандић: Споменици се не подижу критичарима већ ствараоцима

Аутор:

АТВ редакција
02.08.2026 12:24

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Предсједник Народне Скупштине Ненад Стевандић на конференцији за медије
Фото: АТВ

Споменици се не подижу критичарима већ ствараоцима, поручио је предсједник Народне скупштине Републике Српске Ненад Стевандић.

"И Бог помаже онима који се труде и вриједно раде и што би наши стари рекли: Бог прегаоцу даје махове", написао је Стевандић на друштвеној мрежи Икс, уз објављену поруку подршке предсједнику Србије Александру Вучићу.

Стевандић је истакао да је Вучић посјетио највише српских крајева и села у историји, нагласивши да Српска остаје доследна у чувању националног идентитета.

"Од много великих владара, Александар Вучић је посјетио највише српских крајева и села у нашој историји, а неке и једини. По Србији скоро све, а на српском западу до Дрвара (гдје је и донио фабрику 'Јумко'), Грахова и других, нису стизали ни велики цар Душан Силни, ни краљеви, ни Стамболић, ни Милошевић ни Тадић", навео је Стевандић.

Предсједник НСРС је додао да се Република Српска захваљује најчвршћим националним ставом и да нема игре са новим нацијама, црквама и културама сем српске.

Писање те историје и чување граница српског духовног простора и културе, данас је трновит посао пун увреда и оспоравања, али је и велико духовно постигнуће и задовољство. Хвала и на многаја љета предсједниче, закључио је Стевандић.

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Тагови :

Ненад Стевандић

Александар Вучић

Република Српска

Народна скупштина Републике Српске

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