Стевандић: Споменици се не подижу критичарима већ ствараоцима

Аутор:АТВ редакција
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Споменици се не подижу критичарима већ ствараоцима, поручио је предсједник Народне скупштине Републике Српске Ненад Стевандић.
"И Бог помаже онима који се труде и вриједно раде и што би наши стари рекли: Бог прегаоцу даје махове", написао је Стевандић на друштвеној мрежи Икс, уз објављену поруку подршке предсједнику Србије Александру Вучићу.
Стевандић је истакао да је Вучић посјетио највише српских крајева и села у историји, нагласивши да Српска остаје доследна у чувању националног идентитета.
"Од много великих владара, Александар Вучић је посјетио највише српских крајева и села у нашој историји, а неке и једини. По Србији скоро све, а на српском западу до Дрвара (гдје је и донио фабрику 'Јумко'), Грахова и других, нису стизали ни велики цар Душан Силни, ни краљеви, ни Стамболић, ни Милошевић ни Тадић", навео је Стевандић.
Предсједник НСРС је додао да се Република Српска захваљује најчвршћим националним ставом и да нема игре са новим нацијама, црквама и културама сем српске.
Споменици се не подижу критичарима већ ствараоцима.— Ненад Стевандић (@nenad_stevandic) August 2, 2026
И Бог помаже онима који се труде и вриједно раде и што би наши стари рекли:
Бог прегаоцу даје махове. pic.twitter.com/luL6Yu0WYZ
Писање те историје и чување граница српског духовног простора и културе, данас је трновит посао пун увреда и оспоравања, али је и велико духовно постигнуће и задовољство. Хвала и на многаја љета предсједниче, закључио је Стевандић.
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