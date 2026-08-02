Аутор:АТВ редакција
Коментари:0
Српски нападач Душан Влаховић је и даље без клуба, пошто му је уговор са Јувентусом истекао на крају сезоне. Иако су прије неколико недјеља извори из Италије наговијестили његов останак под измијењеним условима, каталонски "Спорт" тврди да Србин чека само једну понуду.
Наводно, Влаховић од почетка жели да пређе у Барселону, само чека да се поклопе све коцкице. Тамо би дошао као замјена за Роберта Левандовског, али Ханси Флик има и прву опцију - Хулијана Алвареза из Атлетико Мадрида.
Од краја прошле сезоне само су се смјењивали заинтересовани за ангажман српског голгетера, али је најконкретнији био Бешикташ. Он нуди и услове које ће Душан тешко добити негдје другдје.
У питању је уговор вриједан 8.000.000 евра по години за двогодишњи уговор и 5.000.000 бонус за потпис. Како се могло чути у Италији, Душан није заинтересован за прелазак у Турску, али изгледа да ће му на крају само та опција и остати.
У мору спекулација у посљедње вријеме спомињао се и Реал Мадрид и Манчестер јунајтед, али те приче су убрзо утихнуле. Осим ових великана једно вријеме и Атлетико Мадрид "опипавао терен", док су се распитивали и други премијерлигаши...
(Мондо.ба)
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Најновије
20
17
20
10
20
01
19
56
19
52
Тренутно на програму