Нема нових жаришта афричке куге свиња у Семберији

Аутор:Сања Трифковић
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Инспектори и ветеринари свакодневно су на терену. Врше се провјере придржавања биосигурносних мјера. На терену су и представници ресорног министарства, у овом тренутку је да је ситуација у Семберији и Бијељини повољна, кажу.
"Сва жаришта су санирана и то је добро. У посљедњих да кажем 50 дана, тачније од почетка јуна ми смо укупно у РС имали седам жаришта у Бијељини и било је једно у Фочи, сва жаришта су санирана, радило се о мањим и оно што јесте чињеница и оно што смо и утврдили је да све што се дешавало у Семберији јесте било везано за примарно жариште гдје је афричка куга свиња била потврђена почетком јуна мјесеца", каже Негослав Лукић, помоћник министра пољопривреде за ветеринарство.
Провјером придржавања како се спроводе прописане мјере утврђено је да су оне спроведене у високом проценту и да се ради на терену, а то и јесте циљ, да спријечимо ширење болести, кажу у Ветеринарском институту РС.
"Знамо да је неповољна у Србији и Хрватској, знамо и да можемо очекивати на неким другим локацијама у односу на ову коју имамо жаришта у мјестима Градац и Ступањ, дакле то је суштина, да спријечимо ширење, као и појаву на локалитетима на којима нема болести. Прописане су мјере, фармерима можемо да кажемо да је њихов приоритетни интерес маркирање животиња, јер је то прије свега основни услов у случају да дође до болести да би могли да наплате штету", каже Драган Кнежевић, директор ЈУ Ветеринарски институт Републике Српске Др Васо Бутозан.
Спречавање илегалног промета животиња, биосигурносне мјере на максималном нивоу, идентификација животиња, неувођење животиња у фарму без познатог здравственог статуса, све то требало би да држи ову болест под контолом. С обизиром на велики број жаришта у окружењу ово је изазован задатак, али се надају позитивном исходу, кажу у министарсву.
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