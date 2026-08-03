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Велика промјена на банкоматима у Аустрији

Аутор:

АТВ редакција
03.08.2026 07:30

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банкомат апарат новацподизање новца
Фото: Pexel/Eduardo Soares

Становници Аустрије остали су прилично изненађени када су открили да на банкоматима више не могу да подигну највише 400 евра, већ само 200 евра.

То није важно само за наше људе који живе и раде у тој алпској земљи, већ и за оне који су тамо на путовању.

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Како је за ОРФ објаснио портпарол Аустријске народне банке, досадашњи лимит од 400 евра представља стандард који није обавезујући, па поједине банке уводе нижа ограничења за подизање новца на банкоматима.

Они којима је потребно више од 200 евра и даље могу да добију тај износ, али кроз неколико узастопних подизања новца.

Из Аустријске народне банке истичу да је ријеч о пословним моделима оператера, односно банака, које углавном остварују зараду од накнада за обављене трансакције.

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Због тога је банкама неколико мањих исплата знатно исплативије од једне веће.

Ипак, неке аустријске банке већ су саопштиле да не планирају да мијењају досадашњи лимит од 400 евра, управо како не би зарађивале на својим клијентима, преноси "тпортал".

Према доступним подацима, смањењем лимита за подизање новца обухваћено је неколико стотина од укупно 8.900 банкомата у Аустрији. Тако би ускоро требало да буде јасно које су се банке одлучиле за ову непопуларну праксу.

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Тагови :

банкомат

Аустрија

банка

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