Пожар у Грчкој стигао до насеља, на терену 7 авиона и 450 ватрогасаца

Аутор:АТВ редакција
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Пожар у западној Атици стигао је до насеља Агија Скепи, пренијели су данас грчки медији наводећи да је у борби са ватреном стихијом ангажовано седам авиона и 450 ватрогасаца.
Пожар у западној Атици бјесни већ трећи дан, а пламен је прошао кроз насеље Агија Скепи док се ватра приближава Псати уз јак мирис дима у цијелом подручју, преноси портал Прототема.
У подручјима Атика, Беотија и Евија на снази је наранџасто упозорење на пожаре.
Major wildfires near Athens – and across southern Europe— Thinking Humanity (@ThinkingHumanit) August 2, 2026
A large wildfire that started Friday near Agios Vasileios in Boeotia has been burning western Attica for two days. It spread through Porto Germeno, scorched big parts of Mount Kithairon and southern Mount Pateras, and… pic.twitter.com/DB8z8HI6OD
Како наводе грчки медији до сада је у пожарима у Беотији и Атици изгорело више од 111.000 хектара. Грчка полиција је спровела прелиминарну истрагу околности и узрока судара два изнајмљена хеликоптера марке БЕЛ, који се догодио у недјељу, 2. августа 2026. године током операције гашења шумског пожара у области Псата, на Атици.
Према писању грчких медија, у судару хеликоптера погинуле су двије особе, дански пилот и грчки координатор, а повријеђена посада другог хеликоптера, британски пилот и његов грчки координатор. По налогу надлежног тужиоца, у току су све предвиђене преелиминарне истражне радње ради прикупљања података и провере тачних околности под којима се инцидент догодио.
(Танјуг)
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