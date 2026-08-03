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Пожар у Грчкој стигао до насеља, на терену 7 авиона и 450 ватрогасаца

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АТВ редакција
03.08.2026 07:19

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Мјештани покушавају да угасе шумски пожар на ободу сјеверног града Солуна, у Грчкој, у суботу, 4. јула 2026. године.
Фото: Tanjug/AP Photo/Giannis Papanikos

Пожар у западној Атици стигао је до насеља Агија Скепи, пренијели су данас грчки медији наводећи да је у борби са ватреном стихијом ангажовано седам авиона и 450 ватрогасаца.

Пожар у западној Атици бјесни већ трећи дан, а пламен је прошао кроз насеље Агија Скепи док се ватра приближава Псати уз јак мирис дима у цијелом подручју, преноси портал Прототема.

У подручјима Атика, Беотија и Евија на снази је наранџасто упозорење на пожаре.

Како наводе грчки медији до сада је у пожарима у Беотији и Атици изгорело више од 111.000 хектара. Грчка полиција је спровела прелиминарну истрагу околности и узрока судара два изнајмљена хеликоптера марке БЕЛ, који се догодио у недјељу, 2. августа 2026. године током операције гашења шумског пожара у области Псата, на Атици.

Према писању грчких медија, у судару хеликоптера погинуле су двије особе, дански пилот и грчки координатор, а повријеђена посада другог хеликоптера, британски пилот и његов грчки координатор. По налогу надлежног тужиоца, у току су све предвиђене преелиминарне истражне радње ради прикупљања података и провере тачних околности под којима се инцидент догодио.

(Танјуг)

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Тагови :

Грчка

пожар

Ватрогасци

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