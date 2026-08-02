Logo

Због ниског водостаја Дунава испливао аутомобил који је украден прије 13 година

Аутор:

АТВ редакција
02.08.2026 18:52

Коментари:

0
Због ниског водостаја Дунава испливао аутомобил који је украден прије 13 година.
Фото: Facebook/Screenshot

Рекордно низак ниво Дунава ових дана открио је невјероватне прозоре, а међу њима је и аутомобил који је украден прије 13 година.

Тринаест година након што је украдена, "опел корса" пензионера Имреа Паштора недавно је пронађена на дну Дунава код мађарског мјеста Соб, када су је ватрогасци услед ниског водостаја извукли на обалу, а сумња се да су је лопови гурнули у ријеку како би је се ријешили и прикрили крађу вриједних нових дијелова.

УКЦ РС

Хроника

Познато стање повријеђеног у стравичној несрећи у Котор Варошу

Неочекиван обрт

У сриједу током дана, због изузетно ниског водостаја Дунава, пронађени су остаци једног аутомобила у ријеци. Возило су на обалу извукли општински ватрогасци из Вамошмиколе и добровољни ватрогасци из Нагјмароша. Рониоци су причврстили аутомобил, а затим је помоћу витла возило извучено на обалу и предато полицији.

Занимљив детаљ је да је из аутомобила морало да буде избачено неколико десетина риба које су се у међувремену настаниле у олупини.

"Много сам га волио"

Убрзо је и Имре обавијештен да је његова "корса" пронађена.

"Тог петка у септембру 2013. године изашао сам ујутру испред куће и видио полицајце како се крећу около. Испоставило се да су током ноћи обијене гараже и да су однијели и мој аутомобил. Много сам га волио. Купио сам га 15 година раније од једног старијег господина из Будимпеште, био је готово као нов. Њиме сам ишао на посао, био ми је и средство за рад", испричао је Имре за Бликк.

Полиција одустала од потраге

Иако је крађу пријавио полицији, мјесец дана касније добио је обавјештење да је истрага обустављена. Тако да никада није сазнао ко је и зашто украо његов аутомобил.

"Касно увече, око поноћи, изашао сам да пушим у двориште и видио двојицу високих људи са чеоним лампама како се крећу около. Мислио сам да су комшије кренуле у риболов, па им нисам ништа рекао. Сада сам сигуран да су то били лопови. Касније су кружиле приче о различитим људима, али никада није било доказа", објаснио је Имре.

Породица се у међувремену одселила, али се њихова тадашња кућа налазила свега стотинак метара од мјеста на којем је аутомобил сада пронађен.

Власник заплакао

Имре је за проналазак сазнао од познаника који му је јавио да је у ријеци пронађен аутомобил. По регистарским таблицама брзо је утврђено да је ријеч управо о његовом возилу.

Хеликоптер гаси пожар

Свијет

Погинула два члана посаде у судару хеликоптера приликом гашења пожара

"У мени су се помијешала страшна осјећања, чак сам и заплакао. И данас ми је тешко да причам о томе. Много смо били везани за тај аутомобил. Сигурно је да сам неколико дана прије крађе замијенио велики број дијелова и потрошио право богатство на њега. Могуће је да је неко, када је то сазнао, украо ауто управо због тих дијелова. А онда је вјероватно одлучио да га се најлакше ријеши", рекао је Имре.

У олупини је пронађена и његова торба, у којој се налазио и новчаник. Сада ће он морати да организује уклањање остатака аутомобила.

(Блиц)

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

Мађарска

Дунав

низак ниво Дунава

Аутомобил

Коментари (0)

Прочитајте више

Нови пожар у Херцеговини, отежан саобраћај

Друштво

Нови пожар у Херцеговини, отежан саобраћај

2 ч

0
Квар на клима-уређају изазвао пожар

Регион

Квар на клима-уређају изазвао пожар

3 ч

0
Сликовит поглед на улцињску обалу са стјеновитим обалама и кућама на обронцима брда.

Регион

На црногорској плажи ''пала'' два држављанина БиХ због дроге

3 ч

1
Хеликоптер гаси пожар на травнатом пољу.

Свијет

Пилоти једног хеликоптера пронађени и пребачени у болницу

3 ч

0

Више из рубрике

Хеликоптер који носи ведро током гашења пожара из ваздуха, на позадини задимљеног неба у сумрак.

Свијет

Погинула два члана посаде у судару хеликоптера приликом гашења пожара

2 ч

0
Хеликоптер гаси пожар на травнатом пољу.

Свијет

Пилоти једног хеликоптера пронађени и пребачени у болницу

3 ч

0
Пацијент лежи у кревету у болничкој спаваћици, са прикљученом инфузијом.

Свијет

Дјечак (13) преминуо након девет година коме због тровања млијеком

3 ч

0
Језив судар хеликоптера у ваздуху приликом гашења пожара у Грчкој.

Свијет

Језив снимак судара два хеликоптера: У несрећи има мртвих

4 ч

0

  • Најновије

20

36

Коста Пандуревић рањен са два метка пред дјететом

20

17

Реал Мадрид зарађује невјероватне цифре од академије

20

10

Освојио 220 милиона па преминуо: Супруга осим насљедства добила и бизарну обавезу

20

01

Минић: Српска никад стабилнија и иде незаустављиво напријед

19

56

Мазалица узвратио Црнатку: Није проблем доручак, већ што из Хрватске држиш лекције

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима