Због ниског водостаја Дунава испливао аутомобил који је украден прије 13 година.

Аутор:АТВ редакција
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Рекордно низак ниво Дунава ових дана открио је невјероватне прозоре, а међу њима је и аутомобил који је украден прије 13 година.
Тринаест година након што је украдена, "опел корса" пензионера Имреа Паштора недавно је пронађена на дну Дунава код мађарског мјеста Соб, када су је ватрогасци услед ниског водостаја извукли на обалу, а сумња се да су је лопови гурнули у ријеку како би је се ријешили и прикрили крађу вриједних нових дијелова.
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У сриједу током дана, због изузетно ниског водостаја Дунава, пронађени су остаци једног аутомобила у ријеци. Возило су на обалу извукли општински ватрогасци из Вамошмиколе и добровољни ватрогасци из Нагјмароша. Рониоци су причврстили аутомобил, а затим је помоћу витла возило извучено на обалу и предато полицији.
Занимљив детаљ је да је из аутомобила морало да буде избачено неколико десетина риба које су се у међувремену настаниле у олупини.
Убрзо је и Имре обавијештен да је његова "корса" пронађена.
"Тог петка у септембру 2013. године изашао сам ујутру испред куће и видио полицајце како се крећу около. Испоставило се да су током ноћи обијене гараже и да су однијели и мој аутомобил. Много сам га волио. Купио сам га 15 година раније од једног старијег господина из Будимпеште, био је готово као нов. Њиме сам ишао на посао, био ми је и средство за рад", испричао је Имре за Бликк.
Иако је крађу пријавио полицији, мјесец дана касније добио је обавјештење да је истрага обустављена. Тако да никада није сазнао ко је и зашто украо његов аутомобил.
"Касно увече, око поноћи, изашао сам да пушим у двориште и видио двојицу високих људи са чеоним лампама како се крећу около. Мислио сам да су комшије кренуле у риболов, па им нисам ништа рекао. Сада сам сигуран да су то били лопови. Касније су кружиле приче о различитим људима, али никада није било доказа", објаснио је Имре.
Породица се у међувремену одселила, али се њихова тадашња кућа налазила свега стотинак метара од мјеста на којем је аутомобил сада пронађен.
Имре је за проналазак сазнао од познаника који му је јавио да је у ријеци пронађен аутомобил. По регистарским таблицама брзо је утврђено да је ријеч управо о његовом возилу.
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"У мени су се помијешала страшна осјећања, чак сам и заплакао. И данас ми је тешко да причам о томе. Много смо били везани за тај аутомобил. Сигурно је да сам неколико дана прије крађе замијенио велики број дијелова и потрошио право богатство на њега. Могуће је да је неко, када је то сазнао, украо ауто управо због тих дијелова. А онда је вјероватно одлучио да га се најлакше ријеши", рекао је Имре.
У олупини је пронађена и његова торба, у којој се налазио и новчаник. Сада ће он морати да организује уклањање остатака аутомобила.
(Блиц)
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