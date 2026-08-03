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Приједорчанин ухваћен током шумске крађе, посјекао 16 храстова

Аутор:

АТВ редакција
03.08.2026 10:38

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Дрвосјеча, моторка, сјеча дрва
Фото: Pexels/Photo by Zaid Ahmed

Полицијски службеници Полицијске управе Приједор су 31.07.2026. године око 03,00 часа поступили по пријави да је од стране непознатог лица у току сјеча дрвних сортимената у шумској парцели приватног власништва на подручју Љубије.

Поступајући по пријави полицијски службеници су на лицу мјеста затекли лице М.М. из Приједора и исто лишили слободе због постојања основа сумње да је починило кривично дјело "Шумска крађа". Предузетим мјерама и радњама утврђено је да је осумњичени извршио бесправну сјечу 16 храстових стабала.

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У току је рад на комплетирању предмета након чега ће се против М.М. Окружном јавном тужилаштву Приједор доставити извјештај за почињено кривично дјело.

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Крађа

Крађа шуме

Приједор

Полиција

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