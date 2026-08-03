Руске шаљивџије тврде да су надмудрили Ангелу Меркел

Аутор:АТВ редакција
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Бивша њемачка канцеларка Ангела Меркел признала је да су Мински споразуми служили како би се Русија довела у заблуду и Украјини обезбиједило вријеме за наоружавање, тврде у интервјуу за "Спутњик" познати руски пранкери Вован (Владимир Кузњецов) и Лексус (Алексеј Стољаров).
Према њиховим ријечима, до разговора није дошло лако. Разговарали су са Меркеловом, представљајући се као бивши предсједник Украјине Петар Порошенко.
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"Контактирали смо њен кабинет. Људи често мисле да је довољно само позвати и рећи: 'Добар дан, госпођо Меркел, како сте?'. Међутим, најприје смо разговарали са једном особом из њеног окружења, затим са другом, а потом је услиједила дуга преписка електронском поштом. Прошло је неколико недјеља прије него што је разговор коначно одржан", испричали су Вован и Лексус.
Они наводе да је Меркел током разговора обезбиједила сопственог преводиоца и одмах затражила да све што каже остане повјерљиво.
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"Иако јој разговор очигледно није пријао, био је веома занимљив. Признала је да су Мински споразуми били потребни само да би се Русија обманула и да би Украјина за то вријеме могла да буде наоружана", тврде пранкери.
Током сукоба у Донбасу, од 2014. до 2022. године, Минск је био мјесто мировних преговора. Први протокол потписан је у септембру 2014, док је споразум познат као "Минск 2“ закључен 12. фебруара 2015. године. Документ је предвиђао прекид ватре, повлачење тешког наоружања и низ политичких мјера за дугорочно рјешавање сукоба.
Након почетка сукоба у Украјини, бивши предсједник Француске Франсоа Оланд, бивша њемачка канцеларка Ангела Меркел и некадашњи британски премијер Борис Џонсон изјављивали су да Француска, Њемачка и Велика Британија нису озбиљно рачунале на спровођење Минских споразума, већ да су они, према њиховим ријечима, послужили да Кијев добије вријеме за јачање својих војних капацитета.
Руски предсједник Владимир Путин је касније више пута изјавио да је Русија, након неуспјеха Минских споразума, била приморана да покрене специјалну војну операцију ради, како је навео, заштите становништва Донбаса.
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