Logo

Хорор: Мртав мушкарац пронађен завезан на тавану

Аутор:

АТВ редакција
03.08.2026 10:57

Коментари:

0
Мушкарац руку везаних за столицу.
Фото: Unsplash/Jose P. Ortiz

У београдском насељу Карабурма, на поткровљу зграде пронађено је тијело мушкарца (73).

Према првим информацијама, сумња се да је Г. Р. убијен, на лицу мјеста је дежурни тужилац Вишег јавног тужилаштва у Београду који са полицијом обавља увиђај на лицу мјеста.

Тијело Г. Р. било је потпуно наго, а пронађен је везаних руку иза леђа пертлама, на душеку од кревета.

Према незваничним информацијама, сумња се да је несрећни мушкарац опљачкан, јер је недавно продао стан за 180.000 евра.

Тијело је по налогу тужиоца послато на Институт за судску медицину, преноси Курир.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

Убиство

Београд

пронађено тијело

таван

Коментари (0)

Прочитајте више

Борац сазнао потенцијалне противнике у плеј-офу Конференцијске лиге

Фудбал

Борац сазнао потенцијалне противнике у плеј-офу Конференцијске лиге

1 ч

0
Мушкарац држи пиштољ

Хроника

Приједорчанин запуцао на журци, па погодио ауто

1 ч

0
Живописан крупни план зеленог папагаја са упечатљивим наранџастим очима, на замућеној позадини.

Свијет

Утакмица прекинута због напада папагаја: Несвакидашња сцена у Бразилу

1 ч

0
Дрвосјеча, моторка, сјеча дрва

Хроника

Приједорчанин ухваћен током шумске крађе, посјекао 16 храстова

1 ч

0

Више из рубрике

Змија виси изнад волана у ауту.

Србија

Хорор сцена изнад волана: Кренуо да уђе у ауто, па на вратима угледао ово

1 ч

0
Монаси спасили дијете са литице код манастира Преображење.

Србија

Монаси ризиковали живот да спасу дијете са опасне литице код манастира

2 ч

0
Воз на прузи.

Србија

У налету воза једна особа изгубила живот

3 ч

0
Дјевојчица (7) скочила у базен и задобила тешке повреде: Под водом била четири минута

Србија

Дјевојчица (7) скочила у базен и задобила тешке повреде: Под водом била четири минута

19 ч

0

  • Најновије

12

17

Нови намет додатно диже цијене горива у БиХ?

12

14

Пренос: Обиљежавање Дана сјећања на све страдале и прогнане Србе у акцији „Олуја“

12

07

Додик: Нема босанскохерцеговачког културног насљеђа

12

04

Вучић: Бошњаци очекују љубав и поштовање од Срба, а не могу да изговоре Република Српска

12

02

Због ових грешака биљке неће преживјети велике врућине: Избјегните их

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима