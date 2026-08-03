Хорор: Мртав мушкарац пронађен завезан на тавану

Аутор:АТВ редакција
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У београдском насељу Карабурма, на поткровљу зграде пронађено је тијело мушкарца (73).
Према првим информацијама, сумња се да је Г. Р. убијен, на лицу мјеста је дежурни тужилац Вишег јавног тужилаштва у Београду који са полицијом обавља увиђај на лицу мјеста.
Тијело Г. Р. било је потпуно наго, а пронађен је везаних руку иза леђа пертлама, на душеку од кревета.
Према незваничним информацијама, сумња се да је несрећни мушкарац опљачкан, јер је недавно продао стан за 180.000 евра.
Тијело је по налогу тужиоца послато на Институт за судску медицину, преноси Курир.
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