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Судар два аута и камиона између Бањалуке и Мркоњић Града

Аутор:

АТВ редакција
03.08.2026 13:34

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Удес у Бочцу
Фото: Вибер

Два путничка аутомобила и камион сударили су се у мјесту Бочац, на магистралном путу Бањалука - Јајце, потврђено је за АТВ у Полицијској управи Мркоњић Град.

Из полиције су нам рекли да, срећом, у овој незгоди нема повријеђених особа.

На возилима је настала материјална штета.

Због овог удеса саобраћај се одвијао успорено, али није било потпуне обуставе.

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Тагови :

Саобраћајна несрећа

удес

Бочац

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