Судар два аута и камиона између Бањалуке и Мркоњић Града

Аутор:АТВ редакција
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Два путничка аутомобила и камион сударили су се у мјесту Бочац, на магистралном путу Бањалука - Јајце, потврђено је за АТВ у Полицијској управи Мркоњић Град.
Из полиције су нам рекли да, срећом, у овој незгоди нема повријеђених особа.
На возилима је настала материјална штета.
Због овог удеса саобраћај се одвијао успорено, али није било потпуне обуставе.
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