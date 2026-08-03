Пала цијена нафте након Трампове објаве о преговорима са Ираном

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Цијена нафте брент је данас пала за пет одсто на мање од 84 долара по барелу након објаве америчког предсједника Доналда Трампа да се настављају преговори са властима у Техерану, док је истовремено обуставио планирани војни напад на Иран.

Цијена нафте брент је у 9.30 часова пала за 4,99 одсто на 83,725 долара, а америчке нафте ВТИ за 5,79 одсто на 79,752 долара. Трамп је рекао да су га кључни блискоисточни савезници, укључујући Саудијску Арабију, позвали да обустави нападе и да приоритет преговорима, а тржишта су позитивно реаговала на ову најаву. (Танјуг)

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