Додик и Вучић у Новом Селу: Српска и Србија ће помоћи изградњу водовода

Аутор:АТВ редакција
Коментари:0
Влада Републике Српске финансираће 40 одсто пројекта изградње водовода у Купресу у Републици Српској, поручио је предсједник Милорад Додик.
Додик је захвалио предсједнику Србије Александру Вучићу који је мјештанима обећао да ће Србија финансирати 60 одсто овог пројекта.
"Вучић је први предсједник Србије који је дошао на ово подручје. Србија стоји иза нас и то нам је увијек важно", рекао је Додик новинарима у Купресу.
Он је навео да је Република Српска чинила све да помогне народу у овом крају, због чега је и формирана општина да би лакше реализовали одређене пројекте попут пута који је уређен.
"Остаје нам да се бавимо основним животним проблемима", рекао је Додик, преноси Срна.
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Друштво
3 ч0
Република Српска
3 ч0
Република Српска
3 ч0
Република Српска
3 ч0
Република Српска
3 ч0
Република Српска
3 ч0
Република Српска
3 ч0
Република Српска
3 ч0
Најновије
17
44
17
43
17
36
17
32
17
31
Тренутно на програму