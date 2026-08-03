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Додик и Вучић у Новом Селу: Српска и Србија ће помоћи изградњу водовода

Аутор:

АТВ редакција
03.08.2026 14:55

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Предсједник Србије Александар Вучић и предсједник СНСД-а Милорад Додик у Новом Селу
Фото: АТВ

Влада Републике Српске финансираће 40 одсто пројекта изградње водовода у Купресу у Републици Српској, поручио је предсједник Милорад Додик.

Додик је захвалио предсједнику Србије Александру Вучићу који је мјештанима обећао да ће Србија финансирати 60 одсто овог пројекта.

"Вучић је први предсједник Србије који је дошао на ово подручје. Србија стоји иза нас и то нам је увијек важно", рекао је Додик новинарима у Купресу.

Он је навео да је Република Српска чинила све да помогне народу у овом крају, због чега је и формирана општина да би лакше реализовали одређене пројекте попут пута који је уређен.

"Остаје нам да се бавимо основним животним проблемима", рекао је Додик, преноси Срна.

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Тагови :

Милорад Додик

Александар Вучић

Купрес

Водоснабдијевање

Србија

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