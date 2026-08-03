Велики пожар у Задру

Аутор:АТВ редакција
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Већи пожар избио је нешто иза 13 сати на подручју између задарског насеља Бокањац и одлагалишта отпада у Диклу. У гашење су укључене ваздушне снаге.
Гори борова шума и ниско раслиње на тешко приступачном терену, а густ дим видљив је из бројних дијелова Задра.
Према првим информацијама у гашење су уз задарске ватрогасце укључени и припадници ДВД-а Нин.
Према најновијим информацијама дигнута су четири канадера која сада гасе пожар у Задру. Ватра је избила неколико стотина метара од пословне зоне Нови Бокањац.
Засад нема информација о повријеђеним ни угроженим објектима.
(Индекс)
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