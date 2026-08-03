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Шири се пожар код Требиња: У гашењу учествују и Херцеговина путеви

Аутор:

АТВ редакција
03.08.2026 16:34

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Пожар у Требињу, ватрогасац на терену
Фото: АТВ

Данас у послијеподневним сатима дошло је до пожара на подручју Луке. Припадници ТВСЈ заједно са запосленимау Херцеговина путевима, раде на гашењу пожара.

"На подручју села Орашје, Љубово и Третиње активно се прати ситуација, уз сталну координацију надлежних служби и спремност за правовремену интервенцију уколико дође до промјене стања на терену. На терену су ангажоване све расположиве екипе, а ситуацију додатно отежава вјетар који повремено мијења смјер и шири ватру према околном растињу", наводи Дејан Кашиковић, командир Територијалне ватрогасно-спасилачке јединице Требиње.

Како каже, за сада нема информација о угрожености стамбених објеката, али се апелује на становништво да буде опрезно и прати упуте надлежних служби.

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Тагови :

Требиње

пожар

Дејан Кашиковић

Ватрогасци

Херцеговина путеви

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