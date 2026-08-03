МУП: Појачане мјере на подручју Мркоњић Града

Аутор:АТВ редакција
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Министарство унутрашњих послова Републике Српске, поводом обиљежавања Дана сјећања на све страдале и прогнане Србе у хрватско-муслиманском погрому над Србима из Републике Српске Крајине и Републике Српске 1995. године, предузимаће сутра, 04.08.2026. године, појачане мјере у циљу одржавања повољног стања безбједности.
Грађанима који буду жељели да присуствују наведеном догађају сутра у Мркоњић Граду, који почиње у 20,00 часова, савјетујемо да због лакшег кретања и избјегавања стварања гужви, дођу раније, да са собом не носе руксаке и торбе, те да свакако уз себе имају неки идентификациони документ.
Такође, напомињемо грађане да поштују наредбе полицијских службеника на терену, те да са собом не носе пиротехничка средства.
Подсјећамо да је у циљу предузимања безбједносних мјера и радњи поводом наступајућег догађаја, министар унутрашњих послова Републике Српске издао наредбу о забрани саобраћаја за теретна возила и наредбу о забрани превоза експлозивних материја.
Министарство у сједишту, полицијске управе и полицијске станице за наведени дан неће издавати одобрења за превоз експлозивних материја.
Представнике медијских кућа, друге субјекте, као и грађане подсјећамо да је у циљу безбједности учесника скупа, сутра на подручју Мркоњић Града забрањена употреба дронова, осим онима који имају одобрење нашег Министарства, саопштио је МУП Српске.
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