Нинковић: У сриједу о предложеном задужењу од 18 милиона КМ

Аутор:АТВ редакција
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На дневном реду ванредне сједнице Скупштине града Бањалука, заказаној у сриједу, 5. августа, налазе се Приједлог одлуке о кредитном задужењу града у износу од 18 милиона КМ, Приједлог одлуке о управљању јавним паркиралиштима и гаражама и Приједлог одлуке о плаћању комуналних услуга и накнада у систему обједињене наплате, рекао је Срни предсједник Скупштине града Љубо Нинковић.
Нинковић је рекао да су пристигла три материјала за ове три тачке, додавши да је градоначелник Бањалуке Драшко Станивуковић предложио кредитно задужење града у износу од 18 милиона КМ.
Нинковић је појаснио да се кредитно задужење односи на реконструкцију и поплочавање пјешачке зоне од Народног позоришта до Куће Милановића, санацију комплетне Господске улице, односно Улице Веселина Маслеше, Трга око Споменика 12 беба и уређење простора иза Музеја савремене умјетности Републике Српске, гдје се сада налази десетак паркинг мјеста.
"Ваљда ћемо добити образложење од градоначелника, па ћемо након тога одлучити вриједи ли то подржати. Да ли је то заиста 18 милиона КМ и да ли је то приоритетно", рекао је Нинковић.
Он је навео да лично сматра да то није приоритет, као и многе друге ствари о којима градоначелник прича годинама.
"Градоначелник инсистира на томе да је то нешто што је потребно у Бањалуци, да је вршио анкетирање грађана и да је кроз то направљено одређено идејно рјешење које би требало да задовољи све потребе. Сматрам да то није приоритет јер имамо суграђане који по овим врелинама немају воду, на путевима дословно прескачу преко рупа", рекао је Нинковић.
У образложењу одлуке о кредитном задужењу наводи се да ће се реализовати кроз један или више кредитних споразума са комерцијалним банкама и прецизира да ће средства бити искоришћена за финансирање наведених капиталних инвестиција.
Кредит се, како се наводи у образложењу, диже по фиксној камати од максимално осам одсто са роком отплате до 15 година и грејс периодом од годину дана.
Осврћући се на тачку која се односи на озакоњење наплате паркинга на подручју града, Нинковић је рекао да је градоначелник предложио нову одлуку о управљању јавним паркиралиштима и гаражама за коју тврди да је усаглашена са одредбама Уставног суда Републике Српске, односно оним што су замјерали ранијим одлукама.
"Видјећемо у сриједу, зато и постоји расправа, разговараћемо са градоначелником", рекао је Нинковић и додао ако се, ако остане на три достављена материјала, сједница може завршити у току радног дана.
Трећа тачка дневног реда се односи на обједињавање наплате свих комуналних услуга које би, према ранијој најави градоначелника, требало да буде повјерено Заводу за изградњу Бањалука /ЗИБЛ/.
Почетак 16. ванредне сједнице Скупштине града заказан је у 9.00 часова.
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