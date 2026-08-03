Породици Илић из Водица кућа и пут до ње

Аутор:Милица Марјановић
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Дарко Илић вратио се у своје огњиште 1996. године, када је у селу Водице код Шипова готово све било порушено. Годинама је, уз много рада и одрицања, обнављао домаћинство и стварао услове за живот своје породице. Данас је отац петоро дјеце и дјед једног унучета, а каже да је управо због њих најбогатији човјек.
Посјету предсједника Србије и предсједника СНСД-а доживљава као велику част, посебно јер су обећали помоћ у изградњи куће и пута до његовог дома.
"То ми значи све, без пута немам ништа то ми значи све кад добијем пут онда могу размишљати о будућности и проширењу свега и породице и сточног фонда и свега пут је све без пута немам ништа", рекао је Дарко Илић, село Водица код Шипова.
Помоћ неће бити усмјерена само овој породици. Србија и Република Српска заједнички ће финансирати и пројекте који би требало да ријеше вишегодишње проблеме мјештана овог краја. Међу њима је и изградња водовода, једног од најважнијих инфраструктурних пројеката за становнике овог подручја. План је да Србија обезбиједи 60 одсто средстава, а Република Српска преосталих 40.
"Ми у Влади Републике Српске смо чинили све да вам помогнемо, вашој општини зато смо ју и формирали како би могли лакше реализовати неколико пројеката, прије двије године био је проблем пут уређен је а сад нам остаје да се бавимо основним животним проблемима", рекао је Милорад Додик, предсједник СНСД-а.
"За мене је много важно да нешто оставимо иза себе и да урадимо нешто по чему ћете нас памтити, најважнија је вода а ми смо донијели одлуку да Србија финансира 60% изградњу водовода а српска 40% и да вам то остане од нас", рекао је Александар Вучић, предсједник Републике Србије.
Прије посјете породици Илић, Додик и Вучић обишли су Јањске отоке у Шипову, а затим посјетили Храм у српском Купресу, гд је су положили цвијеће у порти цркве. Обишли су и породичну кућу Александра Вучића у Чипуљићу код Бугојна. Дан раније заједно су посјетили манастир Рмањ, Дрвар, Петровачку цесту, гд је су током операције “Олуја” убијена српска д јеца у избјегличкој колони, као и Ситницу код Рибника.
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