Logo

Породици Илић из Водица кућа и пут до ње

Аутор:

Милица Марјановић
03.08.2026 19:12

Коментари:

0
Породица Илић
Фото: ATV

Дарко Илић вратио се у своје огњиште 1996. године, када је у селу Водице код Шипова готово све било порушено. Годинама је, уз много рада и одрицања, обнављао домаћинство и стварао услове за живот своје породице. Данас је отац петоро дјеце и дјед једног унучета, а каже да је управо због њих најбогатији човјек.

Посјету предсједника Србије и предсједника СНСД-а доживљава као велику част, посебно јер су обећали помоћ у изградњи куће и пута до његовог дома.

"То ми значи све, без пута немам ништа то ми значи све кад добијем пут онда могу размишљати о будућности и проширењу свега и породице и сточног фонда и свега пут је све без пута немам ништа", рекао је Дарко Илић, село Водица код Шипова.

Помоћ неће бити усмјерена само овој породици. Србија и Република Српска заједнички ће финансирати и пројекте који би требало да ријеше вишегодишње проблеме мјештана овог краја. Међу њима је и изградња водовода, једног од најважнијих инфраструктурних пројеката за становнике овог подручја. План је да Србија обезбиједи 60 одсто средстава, а Република Српска преосталих 40.

"Ми у Влади Републике Српске смо чинили све да вам помогнемо, вашој општини зато смо ју и формирали како би могли лакше реализовати неколико пројеката, прије двије године био је проблем пут уређен је а сад нам остаје да се бавимо основним животним проблемима", рекао је Милорад Додик, предсједник СНСД-а.

"За мене је много важно да нешто оставимо иза себе и да урадимо нешто по чему ћете нас памтити, најважнија је вода а ми смо донијели одлуку да Србија финансира 60% изградњу водовода а српска 40% и да вам то остане од нас", рекао је Александар Вучић, предсједник Републике Србије.

Прије посјете породици Илић, Додик и Вучић обишли су Јањске отоке у Шипову, а затим посјетили Храм у српском Купресу, гд је су положили цвијеће у порти цркве. Обишли су и породичну кућу Александра Вучића у Чипуљићу код Бугојна. Дан раније заједно су посјетили манастир Рмањ, Дрвар, Петровачку цесту, гд је су током операције “Олуја” убијена српска д јеца у избјегличкој колони, као и Ситницу код Рибника.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

Дарко Илић

Милорад Додик

Александар Вучић

Република Српска

кућа

Коментари (0)

Више из рубрике

Цвијановић сутра на обиљежавању годишњице одбране Војковића, Грлице и Крупца

Република Српска

Цвијановић сутра на обиљежавању годишњице одбране Војковића, Грлице и Крупца

3 ч

0
Александар Вучић и Милорад Додик

Република Српска

Вучић: Срби су један народ и морају да имају чврсте националне везе

4 ч

0
Александар Вучић и Милорад Додик

Република Српска

Додик: Захвалност Вучићу за промјену званичне политике Србије према Српској

4 ч

3
Влада Републике Српске

Република Српска

У Српској сутра Дан жалости поводом обиљежавања 31 године од злочина над Србима у "Олуји"

5 ч

0

  • Најновије

22

25

Нема потврде за нову пуцњаву на Врацама

22

13

НАСА позива Роскосмос на лансирање мисије "Кру 13"

22

04

Шах на руском двору: Како је играње шаха помагало руским царевима да владају

21

40

Уредник са Харварда: Укинути одлуке високих представника, Трамп ће у виду Додика добити пријатеља

21

32

Будимир: "Олуја" највеће етничко чишћење Срба

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима