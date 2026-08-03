Цвијановић сутра на обиљежавању годишњице одбране Војковића, Грлице и Крупца

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Српски члан Предсједништва БиХ Жељка Цвијановић присуствоваће сутра, 4. августа, обиљежавању годишњице одбране Војковића, Грлице и Крупца у Источној Илиџи, које организује Општинска борачка организација "Илиџански борац".
Према програму манифестације под називом "4. август – да се не заборави", у 9.00 часова у Цркви у Војковићима биће служена литургија, након чега ће услиједити парастос за погинуле и умрле борце, као и полагање цвијећа испред Спомен-капеле.
Програм ће бити настављен полагањем цвијећа код спомен-обиљежја у Грлици, Црквицама и Кули, пријемом за породице погинулих бораца и госте, спортским садржајима, традиционалним “Кросом одбране“, те додјелом признања и захвалница у вечерњим часовима.
Обиљежавање организује Општинска борачка организација "Илиџански борац“ из Источне Илиџе.
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