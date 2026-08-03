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Хиљаде миграната и даље у Сеути, подигли камп на плажи

03.08.2026 19:55

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Мигранти се враћају у Мароко из шпанске енклаве Сеуте, петак, 31. јул 2026. године.
Фото: Tanjug/AP Photo/Antonio Sempere

Хиљаде миграната и даље се налазе у Сеути након масовног уласка из Марока у шпанску енклаву прошле седмице, изјавио је предсједник Сеуте Хуан Хесус Вивас.

Шпанске власти јуче су објавиле да су током мигрантске кризе погинуле најмање 72 особе. Дио њих утопио се приликом покушаја преласка мора, док су други страдали у стампеду код лукобрана који представља граничну препреку. Мароко је истовремено саопштио да је на његовој страни границе живот изгубило 11 људи.

Улазак миграната из Марока у Сеуту

Према процјенама шпанских власти, око 69.500 миграната вратило се у Мароко током посљедња четири дана, што је више од почетних процјена према којима је у четвртак у Сеуту ушло око 50.000 људи.

Малољетни мигранти уживају посебну заштиту од депортације

Многи мигранти одлучили су да напусте енклаву након што су због затворених продавница остали без могућности да набаве храну, суочили се с непријатељским односом дијела локалног становништва и схватили да не могу наставити пут према копненом дијелу Шпаније.

Упркос томе, између 3.000 и 5.000 миграната и даље се налази у Сеути, рекао је Вивас за телевизију Телесинко (Telecinco). Додао је да су оба прихватна центра за мигранте, један за одрасле и други за малољетнике, преоптерећена.

Локални званичник Алберто Гаитан (Alberto Gaitán) навео је да градске службе тренутно брину о 862 малољетна мигранта, који према шпанском законодавству уживају посебну заштиту од депортације.

Стотине миграната данас су подигле импровизовани камп на плажи Ел Трамполин (El Trampolín), док се локалне власти суочавају с великим бројем људи који су остали на малом простору енклаве.

На снимцима се виде десетине миграната, већином из подсахарске Африке, како леже на плажи умотани у пешкире да би се заштитили од вјетра, док иза њих патролирају војска и полиција.

Високи национални суд истражује мигрантску кризу

Шпанске власти у међувремену настављају потрагу за тијелима у мору којим су прије неколико дана прошле десетине хиљада миграната.

Према писању Скај њуза (Sky News), мигрантску кризу у Сеути истражује и шпански Високи национални суд, Аудијенсија насионал (Audiencia Nacional).

Судија Марија Тардон (María Tardón) наложила је Централној јединици Националне полиције за борбу против илегалне имиграције (UCRIF) да државном тужилаштву достави извјештај о „масовном незаконитом уласку особа с територије Марока у Сеуту посљедњих дана, посебно 30. и 31. јула“.

Циљ истраге је да се утврди да ли је догађај био координисана акција коју је организовала нека криминална организација или група, као и да се прикупе подаци о могућим учесницима уколико за то постоје докази.

Судија је покренула прелиминарни поступак због могућих кривичних дјела против безбједности и независности шпанске државе.

ЕУ за сутра сазвала ванредни састанак

Шпанија оптужује поједине европске партнере да својим реакцијама додатно продубљују подјеле умјесто да помогну.

Шпански министар спољних послова Хосе Мануел Албарес (José Manuel Albares) изјавио је у понедјељак да је Шпанија у прошлости помагала другим чланицама Европске уније током мигрантских криза и да сада очекује да оне пруже подршку Мадриду.

Европска унија за сутра је сазвала ванредни састанак министара унутрашњих послова путем видео-везе.

Као одговор на мигрантски талас, Италија је привремено суспендовала примјену Шенгенског споразума (Schengen Agreement) о слободном кретању са Шпанијом и поново увела граничне контроле у ваздушном и поморском саобраћају.

Мароканско министарство унутрашњих послова јуче је саопштило да су масовни доласци миграната посљедица дезинформација које су се шириле друштвеним мрежама, дјеловања мрежа за кријумчарење људи и погрешног тумачења пресуде шпанског суда којом је забрањено тренутно враћање миграната пресретнутих на мору.

Према писању листа Ел Паис (El País) и радио-станице Кадена СЕР (Cadena SER), шпанске обавјештајне службе закључиле су да Мароко није испланирао масовни прелазак границе, али је дозволио да се он догоди.

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Тагови :

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Шпанија

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