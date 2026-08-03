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Румунија подигла војску због екстремно ниског нивоа Дунава: Минирана стијена у ријеци

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АТВ редакција
03.08.2026 17:28

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Румунска ратна морнарица активира подводни експлозив током контролисаног уклањања потопљених стијена како би се побољшао проток воде ка нуклеарној електрани Чернаводе, усљед изузетно ниског водостаја ријеке Дунав, у Извоарелама, у Румунији, у понедјељак, 3. августа 2026. године.
Фото: Tanjug/AP Photo/Andreea Alexandru

Проблеми са сушом и изузетно ниским нивоом Дунава натјерали су Румунију на драстичне мјере, а у све је укључена и румунска војска.

Наиме, војска је у понедјељак ујутро уништила стијену Парјоаиа са 180 килограма експлозива, у операцији чији је циљ усмјеравање већег протока воде из Дунава према Нуклеарној електрани Цернавода.

Вршилац дужности министра одбране Раду Мирута изјавио је да је интервенција успјешна и за пловидбу и за рад електране, нагласивши да је сваки додатни дан рада Нуклеарне електране Цернавода добитак.

"Постављено је 180 килограма експлозива. Без обзира на коначне посљедице по Нуклеарну електрану Цернавода у наредним данима, оно што је постигнуто уклањањем ове стијене било је неопходно и за пловидбу и за будуће радове на јаружању, односно олакшавање јаружања рукавца Стари Дунав. Данашњи дио операције, за који је била задужена војска, представља успјех. У наредним сатима и данима двије барже које су допремљене на локацију бит ће натоварене што већом количином уклоњеног материјала. Дизалица великог капацитета извући ће одвојени дио стијене, колико год буде могуће, чиме ће се додатно ослободити пловни пут", изјавио је вршилац дужности министра одбране Раду Мирута на мјесту догађаја.

Хидролози процјењују да ће проток остати око ове вриједности до 9. аугуста. Поређења ради, вишегодишњи просјек за аугуст је 3.900 кубних метара/с.

Према подацима Националне управе "Румунске воде", смањење протока ријеке узрокује смањење нивоа воде у подручју Цернаводе за отприлике 2-3 центиметра дневно, што врши притисак на систем хлађења нуклеарне електране.

(Кликс)

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Тагови :

Румунија

Дунав

минирање

низак водостај

војска

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